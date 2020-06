Vendsyssel FF i målorgie - dobbeltpakke fra AaB-lejesvend

FODBOLD:Vendsyssel FF viste tirsdag aften voldsom effektivitet og hentede tre vigtige point til tabellen i 1. division (NordicBet Ligaen) i udekampen mod FC Fredericia.

Selvom det var rækkens nummer to, vendelboerne var oppe imod, stod der Vendsyssel på det meste, og Johnny Mølbys tropper kunne fortjent tage hjem med en sejr på 4-2.

Jeppe Svenningsen headede Vendsyssel foran i det 18. minut efter et hjørnespark, og siden overtog Wessam Abou Ali for alvor scenen.

Lejesvenden fra AaB var sikkerheden selv, da han i det 36. minut omsatte Jeppe Svenningsens indlæg til 2-0, og i det 42. minut tog han sagen i egen hånd, lavede en tunnel på en Fredericia-forsvarer, og udplacerede målmanden til 3-0.

I anden halvleg øgede Andreas Kaltoft til 4-0 tæt under mål efter et hjørnespark, og Morten Knudsen burde efterfølgende have gjort det til 5-0, da han fik en friløber.

I stedet fik Fredericia reduceret to gange i slutfasen, efter at Peter Friis Jensen måtte lade sig udskifte med en skade. Reserven Mads Sylvan Jensen nåede ikke at blive varm, før han var passeret to gange.

Første reducering kom efter et hjørnespark i det 82. minut, og minuttet efter formåede Mathias Johannsen at overliste Vendsyssel-reserven med et spark fra midten af banen - godt hjulpet af en lav sol, der generede Mads Sylvan Jensen.

I slutfasen hev den unge målmand dog flere store redninger frem, da hjemmeholdet sværmede omkring målet i jagten på yderligere reducering.

Med sejren rykker Vendsyssel FF frem på fjerdepladsen i NordicBet Ligaen, og de har nu 11 points luft til nedrykningsstregen.