Vendsyssel FF køber forsvarstalent i AaB

FODBOLD:Det store superliga-gennembrud i AaB kom ikke, og nu sælger aalborgenserne den 20-årige forsvarsspiller Anders Bærtelsen.

Det er Vendsyssel FF fra NordicBet Ligaen (1. division), der har slået kloen i den tidligere U19-landsholdsanfører. Her har han fået en fireårig kontrakt.

- Jeg har været rigtig glad for at være i AaB, men nu er tiden kommet til at vores veje skal skilles. Jeg har været afklaret med, at jeg skulle finde en ny klub for at få mere spilletid og fortsætte min udvikling, siger Anders Bærtelsen i en pressemeddelelse.

Forsvarsspilleren fik blot fire førsteholdskampe for AaB, men han genforenes nu med den tidligere AaB-assistent Lasse Stensgaard, der er cheftræner i Vendsyssel FF.

- Anders Bærtelsen er en ung, talentfuld stopper, der har fået masser af international erfaring ved at repræsentere Danmark op gennem ungdomsårene. Vi har hentet ham fordi, han er en moderne forsvarsspiller, når han har bolden. Han er konstruktiv og kølig, lyder skudsmålet i en pressemeddelelse.