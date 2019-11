Vendsyssel FF kunne ikke prikke hul på bundhold

FODBOLD:Bundholdet Nykøbing FF er normalt et mandskab, som Vendsyssel FF skal slå. Men i søndagens møde i NordicBet Ligaen i Hjørring, formåede hjemmeholdet ikke at få prikket hul på gæsternes defensiv, og en dårlig kamp sluttede derfor uden mål.

Kampen startede som lidt af en rodet forestilling. Men det var hjemmeholdet, der først fik styr på pasningerne på den våde grønsvær.

Vendsyssel-spillerne appellerede tidligt for et straffespark, da Tiémoko Konaté blev kantet i feltet, men dommerens fløjte forblev tavs.

Men Konaté havde mere i posen. Flere gange drev han gæk med Nykøbings venstre forsvarsside, og han kom til flere fine indlæg. Afstemningen med dybdeløbene i boksen sad dog ikke helt i skabet.

Den største chance i de første 45 minutter kom omkring den halve time. Vendsyssel kombinerede sig smukt igennem på højrekanten, og Ali Messaouds indlæg blev mødt af en flyvende Wessam Abou Ali, der på akrobatisk vis headede på overliggeren.

Rodet var det også, da spillerne kom ud til anden halvleg. Nykøbing fik arbejdet sig bedre ind i kampen mod et Vendsyssel-hold, der havde problemer med både tempo og boldomgang.

Gæsterne var tæt på at åbne scoringen på et par behjertede langskud, og i den anden ende curlede Ali Messaoud et frispark snert over mål, ligesom Wessam Abou Ali kom til en relativt fri flugter, men ramte bolden skævt.

Der var bare langt mellem snapsene denne råkolde søndag i Hjørring, og kampen sluttede som den var startet: Uden mål.