Vendsyssel FF lejer angriber

FODBOLD:Vendsyssel FF har lejet den 22-årige canadiske angriber Easton Ongaro i klubben FC Edmonton, der spiller i den bedste canadiske fodboldrække.

Det fortæller klubben søndag aften i en pressemeddelelse.

- Vi har i lang tid kigget efter en offensiv forstærkning, og her var Easton tidligt inde i billedet. Og nu er det endelig lykkes at få ham hertil. Han har noget af det, vores andre offensive folk ikke har.

- Med sin højde er han et våben for os på standarder og indlæg. Det var også vigtigt for os at få en spiller ind, der kan dække mere end en position, og det kan Easton. Han kan spille alle tre offensive positioner, og det giver os helt sikkert flere muligheder rent offensivt. Og så betyder hans ankomst også, at vi ikke konstant skal trække veksler på de samme folk hele tiden, siger cheftræner Lasse Stensgaard.

Lejeaftalen med den 198 centimeter høje angriber løber i første omgang indtil nytår. Vendsyssel FF har sikret sig en købsoption på angriberen, så aftalen kan konverteres til en permanent en af slagsen, hvis parterne skulle ønske det.