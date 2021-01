Vendsyssel FF lejer tidligere PSG-angriber i Belgien

FODBOLD:Vendsyssel FF lejer den 20-årige angriber Virgiliu Postolachi fra Royal Excel Mouscron indtil slutningen af ​​sæsonen. Det skriver klubben på deres hjemmeside.

Angriberen har fransk samt moldovisk statsborgerskab og har tidligere spillet i den franske storklub Paris St. Germain. Her scorede han det vindende mål mod Atletico Madrid i Champions Cup i 2018.

- Vi er glade for at kunne underskrive et talent som Virgiliu for Vendsyssel FF. For sin alder har han allerede stor erfaring og har spillet med nogle verdensklassespillere i Paris. Jeg er sikker på, at han vil tage det næste vigtige skridt i sin karriere i Vendsyssel FF med regelmæssig spilletid, siger Ingo Winter, fodbolddirektør i Core Sports Capital, der ejer klubben.

Postolachi har også mødt store hold som Bayern München og Arsenal i Champions Cup. Han har dog aldrig repræsenteret PSG i ligaen eller i Champions League.

I Royal Excel Mouscron er han noteret for seks kampe i belgiske Jupiter League.