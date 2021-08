Vendsyssel FF måtte se sig besejret trods mandfolkeindsats

FODBOLD:924 tilskuere fik god underholdning, da de troppede op for at se Vendsyssel FF spillle mod superliganedrykkeren AC Horsens. De blev blandt andet vidner til en kamp, der havde Lasse Steffensen i en hovedrolle i de første 45 minutter.

En forårsdag tilbage i april blev Lasse Steffensen rykket op som angriber, og her har han siden boltret sig som en guldfik i Nordsømuseets største bassin. Mod AC Horsens var der dog lidt klumpfisk over Lasse Steffensens indsats i kampens første tredjedel.

Efter cirka otte minutters spil kombinerede Konaté og Diego Montiel sig flot igennem til en stor chance til førstnævnte. Konatés forsøg blev halvklaret, og på returen burde Lasse Steffensen have bragt hjemmeholdet foran, men han sparkede bolden forbi mål fra meget kort afstand.

Der blev kæmpet ivrigt fra begge holds side. Det virkede ikke som en hverken hadsk eller ondt spillet indledning, men efter 12 minutters spil var der uddelt tre advarsler fra dommer Chris Johansen uden at der kunne siges ret meget til den frekvens. Der blev tacklet igennem i en forestilling, som i den grad var underholdende.

Det gik fra småskidt til slemt, da Lasse Steffensen var ret kraftigt involveret i kampens første mål. Her havde han forvildet sig ned i eget felt for at hjælpe med opdækningen ved en dødbold. Det endte i et indlæg, hvor Steffensen ikke fik timet sit indgreb rigtigt, og så dumpede bolden i stedet ned for fødderne af en fri Casper Tengstedt, der bragte AC Horsens foran.

Vendsyssel så ellers i flere sekvenser ud til at have godt styr på spillet. Man vidste nogenlunde, hvordan man skulle løse AC Horsens afventende men ikke desto mindre ret tydelige presspil. Boldene blev ofte vundet på gunstige steder, som gjorde det muligt at iværksætte farlige angreb, og her var Lasse Steffensen en sikker opspilsstation, der også fik kærligheden at føle efter en nærkamp mod den tidligere Vendsyssel-spiller Alexander Ludwig.

Steffensen måtte ned og bide i græsset, og her ville mange fodboldspillere sikkert finde god grund til lidt selvmedlidenhed efter sådan en personlig indledning, men han rejste sig hurtigt og kæmpede videre.

Steffensen kunne sammen med publikum se Janus Drachmann få en stor mulighed for at fordoble til 0-2, da han havde både tid og plads på kanten af Vendsyssels felt. Afslutningen var dog ikke kvalifcieret nok til at passere Peter Friis-Jensen, der havde afløst en sygdomsramt Lukas Olsson i VFF-målet.

Nu var der gået en halv time, og det var ikke just gået Lasse Steffensens vej, men en ægte angriber lader sig ikke slå ud af lidt modgang, og som en anden Preben Elkjær tog Steffensen chancen fra en halvspids vinkel, da bolden endte hos ham efter et velkomponeret VFF-angreb. Med en skarpretters færdigheder bankede han bolden ind med største selvfølgelighed.

Vendsyssel FF - AC Horsens Mål: 0-1 Casper Tengstedt (22. minut), 1-1 Lasse Steffensen (31. minut), 1-2 Thor Lange (75. minut) Vendsyssels hold (4-3-3): Peter Friis-Jensen - Thomas Christiansen, Delphin Tshiembe, Xandro Schenk, Thomas Oude Kotte - Mikkel Wohlgemuth, Jelle van der Heyden (Jeppe Pedersen, 74. minut), Diego Montiel - Panagiotis Armenakas (Terence Baya, 78. minut), Lasse Steffensen (Christoffer Boateng, 68. minut), Tiemoko Konaté. Advarsler: Xandro Schenk (5. minut), Alexander Ludwig (11. minut), Tiemoko Konaté (12. minut), Thomas Oude Kotte (80. minut), Malte Kiilerich (83. minut) Tilskuere: 924 VIS MERE

Vendsyssek gav debut til Xandro Schenk i midterforsvaret. Han var en af de tre spillere, der fik et hurtigt gult kort, men bortset fra ostemaden var han et positivt bekendtskab for hjemmepublikummet. Fysisk stærk og en pasningssikker venstrefod var nogle af de karakteristika, der først faldt i øjnene.

Der var i det hele taget flere af de nye ansigter, der gjorde sig positivt bemærket hos Vendsyssel FF. Panagiotis Armenakas kommer gradvist bedre med i spillet hos vendelboerne. Han besidder nogle klare tekniske kvaliteter, der gør, at han sammen med typer som Montiel og Konaté kommer til at gøre gode ting for holdets offensiv. Han har stadig plads til forbedring, hvilket en krampe efter 77 minutter var det klare vidnesbyrd om.

Defensivt spillede Delphin Tshiembe en stor kamp. Han har straks påtaget sig rollen som forsvarsleder, og ydermere ser han ud til at have fanget Henrik Pedersens presspils-principper på kort tid, hvilket gør ham til en god forlænget arm at have på banen.

Vendsyssel FF har indtil videre kæmpet lidt med evnen til at kunne holde dampen oppe efter pausen, men mod AC Horsens så det umiddelbart ud til, at luften rakte til mere end blot 45 minutters fodbold med den ønskede intensitet.

VFF-spillerne havde i det første kvarter af anden halvleg fortsat energi og tilstrækkelig iltforsyning til hjernen til at udføre insisterende genpres-aktioner, når bolden blev mistet. Det var dog tydeligt, at kræfterne stille og roligt slap op, og AC Horsens' grundlag for at dominere kampen blev stille og roligt bedre og bedre.

Kampen åbnede sig stille og roligt op, så det i momenter mindede om en seriekamp med store afstande mellem de to holds forsvarskæder og tju-bang-fodbold i begge retninger.

Med et kvarter tilbage af kampen fik AC Horsens skabt lettere kaos i Vendsyssel-forsvaret. Horsens-spillerne stod nærmest i kø for at få lov til at heade på mål, og det endte med et hovedstød fra Thor Lange, der ulideligt langsomt sejlede over Peter Friis-Jensen og i mål.

Fra sidelinjen forsøgte Henrik Pedersen og det øvrige trænerteam at ændre slagets gang, men det er svært med tanke på de få offensive alternativer, der lige nu præger holdkortet.

Det blev til et par halve muligheder. I kampens sidste ordinære minut, skabte en lang fremlægning en stor chance til Diego Montiel, der dog hamrede bolden i retning af nabogrunden.

Dermed måtte Vendsyssel notere sig sit andet nederlag i træk. Tilbage står dog et indtryk af, at det kan blive rigtig spændende i Hjørring, men det kræver afgjort nogle flere brikker at rykke rundt med på taktiktavlen. Lige nu er Vendsyssels mandskabsmæssige underskud afgørende for, at man ikke får de point, som de spillemæssige kvaliteter er til.