Vendsyssel FF melder sig ind i topstrid efter Hyltoft-hammer

HJØRRING:I forhold til duellen om pladserne i det eftertragtede oprykningsspil var søndagens møde på Nord Energi Arena en decideret sekspointskamp for begge hold.

Vendsyssel var inden kampen fem point foran HB Køge, der ligger nummer syv i rækken. Det er dog ikke kun afstanden til NordicBet Ligaens syvendeplads, der er i spil for vendelboerne. Efter Hvidovres nederlag i lørdagens topkamp til Vejle, er det bestemt relevant for Vendsyssel at orientere sig mod rækkens andenplads.

Søndagens hjemmekamp mod svanerne fra HB Køge blev indledt på samme måde som vejret. Det var lidt gråt og kedeligt i de første 10 minutter. Der var ikke det store at berette om. Det virkede som om de to mandskaber havde gang i et brydegreb om, hvem der skulle vinde retten til at diktere spillets udvikling. Den duel vandt Vendsyssel stille og roligt.

Fra et kvarters spil og frem præsenterede HB Køge sig i en initiativløs og ideforladt udgave, mens Vendsyssel på den anden side lagde i kakkelovnen til en scoring.

De helt store chancer udeblev dog. Carl Lange havde flere gode situationer, hvor han kunne trække ind i banen fra sin venstrekant, men det blev ikke til mere end intentionen om at score et mål. Det gjorde det til gengæld, da Zander Hyltoft var over en løs bold omkring HB Køge-feltet. I bedste John "Faxe" Jensen-stil bragede han olden i kassen.

Efterfølgende var det Hjørring-holdet, der fortsatte jagten på kampens andet mål, mens HB Køge først mod slutningen af første halvleg viste interesse i at komme frem på Vendsyssels banehalvdel.

Man skulle tro, at HB Køge-træner Daniel Agger havde vækket sine spillere i pausen, men det var samme form for søvngængerfodbold, som gæsterne præsterede fra begyndelsen af anden halvleg.

Vendsyssel FF kunne med lidt mere skarphed have dræbt spændingen i kampen med yderligere en scoring, men det lykkedes ikke.

Til gengæld vågnede midtsjællænderne endelig op til dåd, da kampen gik ind i sine sidste 20 minutter. Det afstedkom et par store chancer. Den største fik William Madsen serveret, da han fik et frit hovedstød tæt på mål, men han sendte bolden forbi målet.

Bedst som det lignede en slutspurt fra HB Køge i forsøget på at skaffe et vigtigt point, var det hjemmeholdet, der rakte ud efter en scoring. I en lettere rodet afslutning var Vendsyssel i et par omgange nærgående.

Med sejren er Vendsyssel ikke alene otte point foran HB Køge på syvendepladsen. Man er også kun et point efter Hvidovre på den oprykningsgivende andenplads.