Nøgleprofil smutter: Har scoret nyt job i topklub

For to år siden var Vendsyssel FF i bedste fald at betragte som et håndværkertilbud, da Jacob Andersen overtog klubben igen efter et stormombrust udenlandske ejerskab.

Med overtagelsen af klubben kom der også en ny sportslig ledelse i form af cheftræner Henrik Pedersen og Søren Henriksen, der gik fra at være spiller til at blive Head of Sports Development. Ret hurtigt fik Henriksen den mere mundrette titel sportschef.

Den rolle har han varetaget flot. I tæt samarbejde med Henrik Pedersen og Jacob Andersen har Søren Henriksen været med til at forvandle Vendsyssel FF fra en kaosklub til et sted, som er attraktivt for unge spillere at komme til i jagten på en positiv udvikling i karrieren.

Henriksen har blandt andet været dygtig til at spotte talenter, og nu er han såmænd selv blevet spottet som et talent. FC Nordsjælland har nemlig sikret sig Søren Henriksen i en ny rolle som assisterende sportschef. Her skal han arbejde tæt sammen med klubbens sportschef Jan Laursen.

Dermed vender Søren Henriksen tilbage til Farum og den klub, hvor han i sin tid var ungdomsspiller. En klub som hans familie har stærke bånd til. Ikke mindst fordi hans afdøde far i sin tid var en del af ejerkredsen i klubben.

- Det her var et tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til. FC Nordsjælland er min klub, så det er kæmpestort for mig, at jeg nu får den her chance. Siden jeg i sin tid forlod klubben som spiller, har det været min drøm at komme tilbage igen. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være i denne rolle, siger Søren Henriksen, der straks skal i gang med at finde ind i sin nye rolle.

- Jeg bliver først og fremmest en del af en kæmpe organisation. Her skal jeg nok mere koncentrere mig om kerneopgaverne i det sportslige. I Vendsyssel har der også været mange opgaver, der ikke havde sportslig karakter.

Søren Henriksen var i sin aktive karriere anfører for VFF, men en gang meget omtalt corona var medvirkende til, at han indstillede den aktive karriere. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Jeg skal rejse meget i forhold til at besøge vores akademier rundt om i verden. Det er en af de første store opgaver. Derudover skal jeg være et ekstra sæt hænder for Jan Laursen, for han har lidt flere opgaver, end jeg for eksempel har siddet med i en klub som Vendsyssel. Jeg skal primært tage mig af udlån af spillere til andre klubber, fortæller Søren Henriksen til Nordjyske.

Vemodigt

Det er et kæmpe skulderklap til det arbejde, som Søren Henriksen har udført de seneste to år. Han er meget ærlig omkring processen, der bedst kan beskrives som et arbejde, hvor han asfalterede vejen, mens han kørte på den.

- Da Jacob for to år siden spurgte mig, om jeg ville have det her job, tænkte jeg, at han havde drukket af natpotten, men da vi snakkede om det, gav det meget god mening, og jeg er meget taknemmelig for den mulighed, som jeg fik dengang. Jeg er blevet kastet ud i mange nye situationer, men det har været sindssygt lærerigt for mig at skulle løse de udfordringer, siger Søren Henriksen.

Den nye assisterende sportschef i FC Nordsjælland indrømmer gerne, at det ikke er uden vemod, at han takker af i Vendsyssel FF efter syv år i klubben. Først som spiller og siden som sportslig ansvarlig.

- Det bliver vemodigt. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg havde egentlig ikke planer om at forlade Vendsyssel, men tilbuddet fra FC Nordsjælland var så spændende, at jeg blev nødt til at takke ja. Der er dog mange mennesker i og omkring klubben, som jeg kommer til at savne, siger Søren Henriksen.

Den snart forhenværende sportschef i Vendsyssel FF forlader en klub i meget bedre balance, end da han for to år siden indtrådte i jobbet.

- Jeg er megastolt over den sportslige udvikling, vi sammen har skabt. Der er ingen tvivl om, at Vendsyssel FF er et bedre sted i dag, end det var for to år siden. Jeg kommer til at savne at arbejde sammen med Henrik Pedersen og resten af trænerteamet, siger Søren Henriksen.

Hans sidste arbejdsdag i spidsen for Vendsyssel FF bliver næste fredags brag af en hjemmekamp mod AaB. Vendsyssel FF er i gang med at lede efter Henriksens afløser.