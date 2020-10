Vendsyssel FF om favoritrolle: - Vi skal ikke bare klø os bag øret

FODBOLD. Selvom Vendsyssel FF har vundet sæsonens første to hjemmekampe i 1. division i fodbold og søndag tager imod den pointløse bundprop Hvidovre, har cheftræner Lasse Stensgaard langt fra godskrevet tre point til regnskabet.

- Hvidovre har i den grad været svære at have med at gøre, og har ikke helt fået som fortjent. Så det bliver ikke bare en kamp, vi vinder ved at gå ud og klø os lidt bag øret, advarer han.

Selvom Vendsyssel selv fik klø med 3-1 af Viborg FF senest, var der alligevel en del positive elementer, som Lasse Stensgaard gerne ser videreført i eftermiddag.

- Vi ramte et ganske højt niveau i vores spil, som vi gerne vil holde fast i. Til gengæld skal vi være skarpere i vores spil i de to felter, siger cheftræneren.

Vendsyssel må i forhold til sidst se bort fra Jakob Hjorth, der er fysisk mærket af det hårde program. Der er dog håb om at se forsvareren tilbage i aktion allerede i næste uge.

Der er kampstart kl. 15.00 på Nord Energi Arena til opgøret Vendsyssel FF - Hvidovre.