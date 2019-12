Vendsyssel FF ophæver kontrakten med angriber

FODBOLD:Vendsyssel FF er sammen med Sebastian Czajkowski blevet enige om at stoppe samarbejdet. Den 23-årige angriber kom til klubben i sommeren 2018. Han nåede at optræde for Vendsyssel i 19 kampe, hvoraf han har noteret sig for to mål.

Vendsyssel FF's sportsdirektør, Ole Nielsen, siger i en pressemeddelelse følgende om Sebastian Czajkowski afgang:

- Spilletiden har været begrænset for Sebastian i den seneste tid, og det har medført et ønske om at komme ud af sin kontrakt. Det har vi imødekommet, og vi ønsker Sebastian alt held og lykke i fremtiden.

Sebastian Czajkowski lægger også vægt på, at det er manglende spilletid, som har gjort, at han ønsker at prøve noget nyt.

- Det er selvfølgelig vemodigt, at jeg skal stoppe i Vendsyssel FF, for jeg har haft nogle gode oplevelser med klubben – især i starten af sidste sæson, hvor vi spillede i Superligaen. Jeg har været glad for at være her og være en del af et rigtig godt setup. Men jeg ønsker mere spilletid, og det er der desværre ikke udsigt til, jeg kan få her, siger han i pressemeddelelsen.