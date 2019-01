Vendsyssel FF opruster: Australier hentet på fri transfer

FODBOLD: Vendsyssel FF har indgået en aftale med den 27-årige australske forsvarsspiller Dylan McGowan, der kommer til klubben på en fri transfer. Han har tidligere blandt andet spillet for skotske Heart of Midlothian og australske Gold Coast United.

– Dylan har erfaring fra den bedste skotske og australske liga, og har været inde omkring det australske landshold. Senest har han været på eventyr i Sydkorea, men er nu tilbage i europæisk fodbold, hvor han har spillet i sin ungdomstid og fik sit gennembrud som seniorspiller. Vi glæder os til at få en mand ind med en god udstråling og erfaring, samt en spiller, der er aggressiv i sit udtryk og kan give os noget i vores bagkæde. Han er moden og kan være med til at løfte vores unge spillere, siger cheftræner Jens Berthel Askou i en pressemeddelelse.

Fakta Navn: Dylan McGowan Fødselsdato: 6. august 1991 Position: Forsvar Tidligere klubber: Heart of Midlothian (Skotland), East Fire (Skotland), Gold Coast United (Australien), Adelaide United (Australien), Pacos de Ferreira (Portugal) og Gangwon (Sydkorea) Landskampe: 1 A-landskamp, 2 U23-landskampe og 28 U20-landskampe Vis mere mindre expand_more expand_less

Assistenttræner Mike Tullberg har kendskab til den nye tilføjelse fra deres fælles tid i skotske Heart of Midlothian – bedre kendt som Hearts.

– Vi ved, han er en god fyr, og han har spillet flere sæsoner for et af de bedste hold i Skotland, hvor han som ung var en af de bærende spillere. Han er en spiller, der er vant til at spille fast i en storklub, og vi får en masse rutine og en god karakter, siger Mike Tullberg.

Den nyeste tilføjelse ser frem til at spille i den hvide Vendsyssel FF-trøje.

– Jeg glæder mig til den udfordring det er, at prøve kræfter med den danske Superliga. Efter at have talt med trænerne, nogle af mine nye holdkammerater og set nogle af holdets kampe, så har jeg indtrykket af, at vi har et rigtig godt hold. Jeg skal ind og gøre mit bedste for at bidrage til holdet, så vi kan kravle længere op i tabellen, siger McGowan i pressemeddelelsen.

Dylan McGowan mødte ind med den øvrige trup i dag, hvor forberedelserne til den vigtige forårssæson begyndte.

Australske McGowan er blevet udstyret med en kontrakt til 2021, og får nummer 4 i Vendsyssel FF.