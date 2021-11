Vendsyssel FF overlevede 30 minutters Lyngby-bombardement

FODBOLD:Vendsyssel FF fik, hvad de kom efter, da de sidste 30 minutter af det afbrudte 1. divisionsopgøret mod Lyngby fra 11. september onsdag blev færdigspillet.

Med 10 mand på banen stod vendelboerne lavt og afviste bravt et hav af indlæg fra gæsterne, og de få gange, det blev nødvendigt, var Lukas Jonsson i målet vågen og klarede flot for sig. Dermed fastholdt Vendsyssel FF de 1-1, der stod på måltavlen, da kampen blev genoptaget og sikrede sig ét point mod topholdet.

Gæsterne fra Lyngby appellerede fra første minut for, at vendelboerne trak tiden, og det føg med mindre pæne ord mellem de to udskiftningsbænke, ligesom Mikkel Wohlgemuth også fik sagt et par borgerlige ord til især Lyngby-assistenten Jonathan Hartmann.

Vendsyssel-træner Henrik Pedersen levede med på bænken undervejs. Foto: Henrik Bo

Undervejs appellerede Lyngby også kraftigt for et straffespark, fordi de mente, at en Vendsyssel-spiller havde hånd på bolden, men dommerens fløjte forblev tavs.

Vendsyssel havde Lasse Steffensen liggende alene på toppen i håbet om, at han på en afretning eller individuel aktion kunne sjæle alle tre point til holdet. Det var også tæt på i det 89. minut, men angriberen blev tacklet i sidste øjeblik, så han aldrig fik afsluttet.

Da fløjten efter de tre minutters tillægstid havde lydt, røg de to hold i delvist totterne på hinanden på banens midte. Det var især Vendsyssels iltre midtbanespiller Parfait Bizoza, der var involveret i skærmydslerne, men det lykkedes til sidst at få neddysset parterne.

Kampfakta: Vendsyssel FF - Lyngby 1-1 (1-1) Mål: 1-0 Adam Sørensen (selvmål, 8. minut), 1-1 Marcel Rømer (41.) Advarsler: Parfait Bizoza, VFF (80. minut) Vendsyssel-opstilling onsdag aften (3-5-1): Lukas Jonsson - Delphin Tshiembe, Mads Greve, Xandro Shenk - Lucas Jensen, Mikkel Wohlgemuth, Zander Hyltoft, Parfait Bizoza, Thomas Oude Kotte - Lasse Steffensen Dommer: Jacob Karlsen VIS MERE