Vendsyssel FF præsenterer stort underskud: Her er Jacob Andersens forklaring

FODBOLD:Da Jacob Andersen i sommeren 2021 købte Vendsyssel FF tilbage fra det schweiziske selskab Core Sports Capital, var han bevidst om, at det ville koste mange penge at genrejse fodboldklubben, der under det udenlandske ejerskab var kommet på økonomiske afveje.

Nu står det klart, hvor stor regningen for redningsaktionen har været. Selskabet Vendsyssel FF ApS er kommet ud med et minus på 8.766.660 kroner. Vel at mærke et underskud for de sidste seks måneder af 2021.

- Det er et skuffende resultat, men det er ikke et resultat, der kommer helt bag på mig. Jeg var godt klar over, at det ville koste mange penge, da jeg tog over, men jeg havde ikke forventet et så stort underskud, siger Jacob Andersen til Nordjyske.

Erhvervsmanden med rødder i Hjørring peger på en række årsager, som den primære forklaring på det store minus på bundlinjen.

- Der er fem primære årsager. Først og fremmest har vi haft en dyr sag kørende med en tidligere spiller, hvor vi er endt med at indgå forlig i sagen, siger Jacob Andersen.

Der er tale om en udenlandsk spiller, der var tilknyttet klubben for nogle år siden. Der har kørt et retsligt efterspil, som har været indbragt for den internationale sportsdomstol CAS.

- Vi stod med gode kort på hånden i forhold til at vinde sagen, men den var allerede trukket i langdrag, og de advokater, vi skulle bruge til den her sag, ligger ikke i den billige ende af skalaen, så i sidste ende var det mest fornuftigt at indgå et forlig, forklarer Jacob Andersen.

Årsrapporten viser, at selve forliget kostede Vendsyssel FF 744.067 kroner, mens advokatregningen for bistand under den lange sagsbehandling løber op i et beløb over to millioner kroner. Det præcise tal er 2.078.000 kroner.

- Det er naturligvis en dyr post, at vi skal afse næsten tre millioner til sådan en sag, men det er der ikke så meget at gøre ved, og nu er vi videre, siger Jacob Andersen, der også har haft et par andre økonomiske udfordringer, der skulle ryddes af vejen.

- Det har også været dyrt at rydde op efter de tidligere ejere. En anden årsag har også været corona-restriktionerne. Vi har godt nok modtaget noget kompensation fra staten, men samlet set, så har det kostet på vores sponsordel, at vi grundet restriktionerne ikke har været i stand til at levere det lovede produkt til vores partnere, siger Jacob Andersen.

Den kommercielle del er én ting. Det sportslige setup er en helt anden ting.

- Vi kører med et højere sportsligt budget, end vi vil gøre i en normal sæson. Fordi vi havde det udgangspunkt, som vi havde i sommer, så kører vi med et ret højt spillerbudget. Også højere end vi normalt vil gøre. Vi valgte den sikre men også lidt dyrere vej, da vi skulle sætte en trup sammen, forklarer Jacob Andersen.

I årsrapporten står der blandt andet også, at Vendsyssel FF rent sportsligt går efter en plads i top seks i næste sæson. I denne sæson blev det, som de fleste ved, ikke til en plads i top seks, og det har også haft økonomiske konsekvenser.

- Vi har ikke fået de TV-penge, som vi havde håbet på. Ved uddelingen har vi ligget otte eller ni, og det er en markant forskel i forhold til at ligge eksempelvis nummer fem, så det har også spillet ind. Sidst men ikke mindst har der også været nedskrivning af skatteaktiver. Det er mere skatteteknisk, men det har også spillet ind, siger Jacob Andersen.

Klar med flere penge

I årsrapporten lyder det: Selskabets kapitalgrundlag forventes at blive styrket med 15 -20 mio. kroner i 1. halvår 2022.

Med andre ord skal Jacob Andersen atter til lommerne, men det har han ikke noget problem med.

- Jeg kommer til at lægge 90 procent af det beløb, der skal til. Det er jeg klar til at gøre. Når man engagerer sig på den her måde i en fodboldklub, må man forvente, at man ind imellem skal skrive en check, siger klubejeren, der for nuværende har det fint med, at størstedelen af klubbens økonomi hænger på ham.

- Jeg håber og tror stadig, at klubben udvikles, så klubben ikke er afhængig af mig. Det er klart, at på et tidspunkt skal det gerne ændre sig, siger Jacob Andersen, der dog understreger, at han har stillet sig i spidsen for et længerevarende projekt.

I første omgang har han afsat sig selv som direktør og i stedet ansat den tidligere direktør i Jammerbugt FC Søren Als Christiansen som ny direktør og dermed daglig leder i klubben.

- Jeg har forsøgt at køre noget af den daglige ledelse, men det er bare ikke optimalt, når jeg sidder i København det meste af tiden, så jeg er rigtig glad for, at vi har fået Søren ind som ny direktør. Med ham får vi en stor ressource i forhold til salg, men også i forhold til udvikling af hele klubben. Vi skal for eksempel have udviklet vores stadionoplevelse, og her kommer han med en masse gode ideer. Det skal gerne være med til at give klubben et løft, siger Jacob Andersen.

Efter nogle turbulente år er det fremfor alt Jacob Andersens fornemmelse, at der er kommet ro på i VFF.

- Vi har fået skabt et stærkt fundament, som vi kan bygge på i de kommende år. Vi har fået ro på, og nu kan vi begynde at bygge på, som vi har gjort med ansættelsen af Søren. Det kan også være, at vi vil udbygge den sportslige sektor med flere ledelsesressourcer. Det er sådan noget, vi kan kigge på i den nærmeste fremtid, siger Jacob Andersen.