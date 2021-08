Vendsyssel FF rasler med sablen: Gratis adgang og en håndfuld nye spillere

FODBOLD:På søndag spiller Vendsyssel FF sæsonens første hjemmekamp i NordicBet Ligaen (1. division), og både her og i resten af sæsonen håber klubben på stor opbakning.

Vendelboerne har solgt alle sæsonens billetter til sponsorer, og det betyder, at interesserede kan komme gratis ind til samtlige Vendsyssel FF's 11 hjemmekampe i sæsonen.

- Målet er at få et gennemsnit på minimum 2000 tilskuere pr. kamp. Det burde være muligt med en kommune af Hjørrings størrelse. Opbakningen på lægterne betyder alt for spillerne, og det er også bare sjovere at gå til fodbold på et fyldt larmende stadion med masser af stemning, siger klubejer Jacob Andersen.

På den sportslige front har Vendsyssel FF hentet fem spillere i løbet af den sidste måned, men dermed er man kun halvt i mål - i forhold til ambitionerne.

- Sammensætningen af spillertruppen er endnu ikke komplet og vi forventer at indgå aftaler med yderligere fem-seks spillere. Vi har helt bevidst valgt at sætte ”overliggeren” højt i forhold til, hvilke spillere vi vil tilbyde kontrakt, og vi har også valgt at være tålmodige, forklarer Jacob Andersen.

Vendsyssel FF's sportslige mål for den nye sæson bliver en plads blandt de otte bedste hold i landets næstbedste række.

Jacob Andersen pointerer dog, at klubben over de næste par år er nødt til at øge indtægtsgrundlaget med 30 til 40 procent, hvis man skal kunne opretholde de sportslige ambitioner.