Vendsyssel FF regner med et par spillerafgange: Planen er klar

VRÅ:Der er travlhed og ikke meget sommerferiestemning på Vendsyssel FF's kontor i Vrå, hvor sportslig ansvarlig Søren Henriksen og trænerteamet er mødt ind igen for at forberede den kommende sæson i NordicBet Ligaen.

Nok er der travlhed, men stress-niveauet når trods alt ikke samme højder, som de gjorde for et år siden, da Vendsyssel FF på få uger mere eller mindre skulle sammensætte en helt ny trup.

Det ligger fast, at Christoffer Boateng gerne vil forlade klubben, men han bliver ikke den eneste.

- Det ser ikke ud til, at vi kan nå til enighed med Thomas Oude Kotte om en forlængelse. Han har kontraktudløb nu, så det ligner et farvel. Derudover er der en anden af vores forsvarsspillere, der har ønsket at finde en ny klub, fortæller Søren Henriksen.

Vendsyssel skal med andre ord have lukket et defensivt hul, men den opgave er stort set løst.

- Vi har så godt som noget klart. Vi skal bare lige have de sidste detaljer på plads, siger Søren Henriksen.

Den vigtigste opgave bliver dog på et lidt mere strategisk niveau, når det gælder om at finde de rette forstærkninger til truppen.

- Først skal vi måske have et par spillere ud. Det er ingen hemmelighed, at det gik meget stærkt sidste sommer, da vi skulle sætte truppen sammen. Derfor skal vi måske have justeret lidt, så vi er bedre dækket ind positionsmæssigt, siger Søren Henriksen.

- Der ligger også en vigtig opgave i at forynge vores trup lidt. Det var primært rutinerede spillere, som vi hentede ind, og det var rigtig fint i forhold til vores situation, men der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have lidt yngre spillere ind, som vi kan udvikle og sælge videre. Det er også en stor del af vores strategi. Derfor er vi på jagt efter unge spillere, der kan gå ind og forstærke og supplere truppen, siger Søren Henriksen.

Med en ny midterforsvarer så godt som på plads har Vendsyssel FF kun en enkelt position, hvor man decideret har behov for at få en spiller ind.

- Vi er lidt tynde på venstrebacken. Her har vi kun Terence Baya, og han er skadet lige nu. Derfor er det en position, som vi klart skal forsøge at hente noget til. Derudover er det ret bredt, hvad vi kigger efter. Det er lidt klassisk en spiler til hver kæde. Det kan både være til toppen af truppen og til bredden, siger Søren Henriksen.