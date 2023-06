Vendsyssel FF renser ud - flere kan forlade klubben

VRÅ:På samme dag som skolernes sommerferie for alvor slår igennem, slutter ferien for Vendsyssel FF-truppen. Der venter med garanti en hård opstart for spillerne, der under Henrik Pedersens krævende blik kan se frem til at blive presset til det yderste.

Indtil videre er der ikke meget nyt at berette fra Danmarks nordligste divisionsklub, men det ligger dog fast, at en større udskiftning i spillertruppen er under opsejling.

Vendsyssel FF skal i lighed med mange af kollegaerne i 1. division spare lønkroner, og det kommer blandt andet til at ske ved at vinke farvel til en håndfuld spillere.

Tiemoko Konate er det mest prominente navn af de fem, der med sikkerhed er fortid i klubben. De øvrige fire er Jelle van der Heyden, som man helt havde glemt var en del af truppen i foråret, langtidsskadede Diego Montiel, reservekeeper Jared Thompson og Magnus Kjellerup.

Desuden har Zander Hyltoft, Lucas Jensen og Anton Søjberg kontraktudløb, men dem er man fortsat i dialog med om en kontraktforlængelse.

- Vi håber på at kunne nå til enighed med de tre, for dem vil vi gerne have med i det videre arbejde. Det er klart, at hvis det ikke ender med at lykkes, så øger vi antallet af spillere, som vi skal have ind i truppen, siger sportschef Søren Henriksen.

Han mere end indikerer overfor Nordjyske, at et par nye spillere også er på trapperne.

- Vi har et par aftaler, der er meget tæt på at falde på plads, så vi håber, at de spillere allerede kan være med i løbet af næste uge. Vi vil gerne kunne starte ordentligt op, så det har også været lidt vigtigt, at vi har nogle nye aftaler på plads, siger Søren Henriksen.

Der vil være et par prøvespillere med, når træningen genoptages mandag. Det er med henblik på at se spillerne an, at de træner med i Vrå. En gammel kending af nordjysk fodbold er også med i den kategori. For et år siden rejste Emil Seedorff fra Hobro til Færøerne, hvor han skrev kontrakt med AB Argir. Nu er han atter ledig på markedet og flirter med Vendsyssel FF.

- Vi har Mads Christiansen fra Randers med, og så har vi Emil Seedorff med. Der kan godt komme flere prøvespillere i løbet af opstarten, men vi regner ikke med, at vi skal have alt for mange af dem igennem, siger Søren Henriksen, der lader forstå, at man har en klar plan for det kommende transfervindue.

Mens der må forventes indgående trafik i Vendsyssel FF-truppen, så er der ingen garantier for yderligere udgående trafik. Det har i lang tid virket logisk, at Tobias Anker skal videre efter en stærk første sæson i Vendsyssel, men indtil videre er der ikke kommet noget konkret bud på stopperen.

- Der er hverken landet noget på Tobias eller Wessam Abou Ali, men vi må se tiden an. Vinduet er jo først lige åbnet, og der skal nok komme noget aktivitet senere i forløbet, siger Søren Henriksen.

Vendsyssels første træningskamp er næste fredag, når modstanderen er AaB. Den kamp kan du se på nordjyske.dk, hvor den streames kvit og frit.