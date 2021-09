Vendsyssel FF's ottende forsøg på at vinde: - Kunne vi da bare få lidt medvind

FODBOLD:Vendsyssel FF satte allerede lørdag kurs mod hovedstadsområdet, hvor Hvidovre søndag eftermiddag venter i NordicBet Ligaen (1. division).

Det er uomtvisteligt, at Vendsyssel har vist opadgående formkurve, men der har endnu ikke været anledning til at synge sejrssang i omklædningsrummet efter en kamp. Syv opgør har givet fem uafgjorte og to nederlag som udbytte.

- Vi kan sagtens snakke om, at vi hele tiden rykker os, men der er ingen tvivl om, at vi skal vinde en fodboldkamp. Når vi får vores første sejr, så tror jeg heller ikke, at vi kigger os tilbage. Der er så mange gode ting i vores spil, så når vi først får lidt medvind, så kommer det til at køre, fastslår midtbanespilleren Mikkel Wohlgemuth.

VFF-kaptajnen kan notere sig, at vendelboerne har været bedste hold i mange af de foregående kampe, men store personlige fejl eller andre former for svipsere har kostet dyrt.

- Det handler om, at vi skal være 100 procent klar og så forblive mentalt til stede i kampene, så vi undgår de personlige fejl. Dem har der været for mange af, og de har kostet. Hvis vi kan udrydde dem, så skal vi nok få nogle sejre, for på stort set alle andre områder rykker vi os hele tiden. Bare se den seneste kamp mod Lyngby. Da vi fik lov at spille 11 mod 11, dominerede vi klart kampen, siger Mikkel Wohlgemuth, der er helt med på, at søndagens udekamp ikke hører til de letteste i verden.

- Vi ved godt, at det ikke bliver let mod Hvidovre, men kan vi sætte en solid præstation sammen over alle 90 minutter, så ser det godt ud, siger Mikkel Wohlgemuth.

Vendsyssel har ingen karantæner, men man har naturligvis ikke angriberen Wessam Abou Ali klar til kamp, efter at han kollapsede med kramper i det seneste afbrudte opgør mod Lyngby.