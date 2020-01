Vendsyssel FF sælger forsvarsspiller til OB

FODBOLD:Vendsyssel FF er nået til enighed med Superliga-klubben OB om en transfer af forsvarsspilleren Alexander Juel Andersen.

- Vi har solgt Alexander Juel Andersen til OB efter et veloverstået lejeophold i efteråret. Det var

succeskriteriet for lejemålet, så det er naturligvis glædeligt for alle parter, at det er lykkes. Vi

takker Alexander Juel Andersen for indsatsen i Vendsyssel FF og ønsker ham held og lykke i

fremtiden, lyder det fra Vendsyssel FFs sportsdirektør Ole Nielsen.

Alexander Juel Andersen nåede 39 kampe for Vendsyssel FF – heraf de 31 i Superligaen. Skiftet til det fynske fodboldflagskib sker med øjeblikkelig virkning.