Vendsyssel FF sender profil til superligaklub

FODBOLD: 1. divisionsklubben Vendsyssel FF siger et foreløbigt farvel til forsvarsprofilen Alexander Juel Andersen. Sidste sæsons kaptajn bliver udlejet til superligaklubben OB resten af efteråret.

- Der er opstået en spændende mulighed, som vi begge synes er interessant. Samtidig er det en god mulighed for Alexander til at spille på højeste niveau igen. Vi ved, at han kommer til et godt miljø, hvor han vil blive matchet rigtig godt i dagligdagen, siger sportsdirektør Ole Nielsen.

Selvom lejeaftalen udløber til nytår, så har OB sikret sig forkøbsretten til Alexander Juel Andersen, der har kontraktudløb i Vendsyssel FF i sommeren 2020.

Vendsyssel FF har også valgt at udleje venstrebacken Benjamin Lund for hele resten af indeværende sæson. Her skal han i stedet spille for B93 i 2. division.