Vendsyssel FF skal have bugt med sjællandsk kompleks

FODBOLD:Med søndagens 1-0-sejr over HB Køge har Vendsyssel FF for alvor bragt sig selv ind i spillet om oprykning til 3F Superligaen.

Der er nu blot ét point op til Hvidovre på den oprykningsgivende andenplads, og fredagens udekamp mod FC Helsingør får formentlig stor indflydelse på i, hvor høj grad vendelboerne kan bruge den kommende vinterpause på at drømme om oprykning.

Efter fredagens udekamp mod Nordicbet Ligaens nummer seks venter der i de sidste to kampe i efteråret kampe mod Nykøbing FC og Fremad Amager, der begge kæmper i den nederste del af tabellen.

- Det er svært at sige, hvor afgørende den bliver, for generelt er det bare helt utroligt tætte kampe i 1. division, men der er ingen tvivl om, at Helsingør er et godt hold, der er rigtig gode på deres egen bane.

- Stemningen er rigtig god hos os, men det synes jeg egentlig, at den har været hele sæsonen. Det er jo ikke, sådan at vi nu tænker, at vi rykker op, fordi vi er ved at være deroppe, for der er jo mange kampe endnu, siger forsvarsspilleren Mads Greve.

Vendsyssel FF vandt sæsonens første indbyrdes møde med FC Helsingør med 4-1, men til gengæld har de to seneste besøg på Sjælland udløst skuffende nederlag til Næstved og Hillerød.

- Jeg tænker da, at vi skal genbruge meget af det, vi viste mod Helsingør sidst, men det er nu vi skal vise, at vi også kan spille fodbold på Sjælland. Vi har vundet i Køge tidligere på sæsonen, så det er ikke, fordi vi ikke har vist, at vi kan, men det er nu, vi skal ud at vise noget stabilitet, siger Mads Greve.

Han må som i sidste søndags kamp mod HB Køge klare sig uden Rune Frantsen på sin højre side. Højrebacken, der senest blev afløst af Thomas Christiansen, er stadig på skadeslisten.

- Jeg har fået en forstrækning og er ude i et par uger, men det er ikke nødvendigvis efteråret, der er slut for mit vedkommende. Det er dog et ærgerligt tidspunkt at blive skadet på, men sådan er det nok altid, siger Rune Frantsen.

Opgøret mellem FC Helsingør og Vendsyssel FF fløjtes i gang klokken 19.