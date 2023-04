Vendsyssel FF skal undgå forsømt forår

HJØRRING:Det er ikke gået som håbet for Vendsyssel FF i dette forår. Med blot fire point i seks kampe har Vendsyssel FF mere eller mindre spillet sig ud af alle spekulationer om oprykning. Det endda efter sølle en kamp i oprykningsspillet.

Derfor er det et ganske oplagt ønske, som venstrebacken Emil Arendrup har inden mandagens hjemmekamp mod Vejle Boldklub.

- Vi skal til at vinde fodboldkampe igen. Det må også være det, som vi skal bruge de resterende kampe i foråret på. Vi skal genetablere fornemmelsen af, hvordan vi vinder kampe. Den er forsvundet lidt her i løbet af foråret, siger Emil Arendrup.

Han har selv været en af de positive historier i et ellers lidt forsømt forår for Vendsyssel FF. Emil Arendrup er nemlig gået fra at være en god 2. divisionsspiller til nu at holde 1. divisionsniveau.

Den energiske forsvarsspiller er om nogen garant for helhjertet fight, og det kan netop være den mentalitet, som skal bringe Vendsyssel FF tilbage på sejrssporet i det, der ved første øjekast godt kan ligne en række mere eller mindre ligegyldige kampe for vendelboerne.

Sådan ser Emil Arendrup dog slet ikke på de resterende ni kampe i denne sæson.

- Det er nogle fede kampe, vi skal ud at spille. For os handler det jo bare om at vinde flest mulige kampe og se, hvad det rækker til, og så skal vi jo vise, at vi hører til i det her selskab, siger Emil Arendrup.

Mandagens kamp hjemme i Hjørring er lidt speciel for Emil Arendrup, da han står overfor flere tidligere holdkammerater.

- Jeg spillede fire år som ungdomsspiller i Vejle, og der er en del af spillerne i den nuværende Vejle-trup, som jeg har spillet sammen med. Steffen Kielstrup, der er assistenttræner for førsteholdet, var min U19-træner, så jeg ser ekstra frem til at møde en klub, som jeg virkelig befandt mig godt i og har mange gode minder fra, siger Emil Nielsen, der selv nåede at snuse lidt til førsteholdsfodbold i Vejle i nogle træningskampe.

Nu skal han dog forsøge at gøre det onde ved sin tidligere klub, og her har han gjort sig nogle tanker om, hvad der skal lykkes for VFF, hvis man skal drille rækkens duks.

- Vi skal lukke ned for Vejles kontraspil, og så skal vi være stærke på dødbolde. Det gælder både defensivt og offensivt. Hvis vi selv kan sørge for at komme ud at løbe med deres forsvarsspillere, så kan vi skabe noget. Jeg tror, det er en god kamp for Wessam Abou Ali, så mon ikke han får scoret et eller to mål?

Inden mandagens kamp er Vendsyssel FF sidst i oprykningsspillet med 34 point. Vejle fører 1. division med 50 point. Hvidovre er dog kun tre point efter på andenpladsen efter søndagens sejr over FC Helsingør.

Der er kampstart på Nord Energi Arena klokken 14.