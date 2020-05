Vendsyssel FF skriver lang kontrakt med superligaspiller

FODBOLD:Siden 1. februar har højrebacken Tobias Damsgaard været udlejet til Vendsyssel FF i NordicBet Ligaen i fodbold. Men nu veksles lejeaftalen hos superligaklubben Randers FC til en permanent aftale på tre år i Vendsyssel.

- Tobias har på sine korte tid i klubben vist sig at være en rigtig stærk højre back. Han er stadig ung og har et stort udviklingspotentiale. Han er yderst pålidelig rent defensiv, har han stor løbekapacitet og slår nogle rigtig gode indlæg, lyder skudsmålet fra sportsdirektør Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Tobias Damsgaard har 25 superligakampe på sit CV for Randers FC, hvor begge parter nu har valgt at lade kontrakten løbe ud.

- Jeg vil gerne have noget mere spilletid, og det er der bedre muligheder for i Vendsyssel FF. Derudover har jeg været rigtig glad for mit lejeophold heroppe, udtaler spilleren selv i pressemeddelelsen.