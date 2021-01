Vendsyssel FF-smitte er inddæmmet: Divisionsforeningen ånder lettet op

FODBOLD:Vendsyssel FF-spillerne Mikkel Wohlgemuth og Søren Henriksen har i januar været i Dubai forud for klubbens træningsopstart. Det skriver DR fredag.

Siden er der bekræftet ni coronasmittede i den nordjyske 1. divisionsklub. Men smittekæden ser nu ud til at være brudt. Både 19. og 21. januar blev den resterende del af Vendsyssels stab og spillere nemlig testet uden at finde nye, positive prøver.

Det oplyser klubbens fysioterapeut, Mikkel Mølholt.

- Svarene fra torsdag har udelukkende været negative. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan vi skal forholde os til det herfra. Vi afventer at få at vide, hvordan vi skal fortsætte vores tests i forhold til retningslinjerne, siger han.

Det vækker glæde i Divisionsforeningen, at smitten er opsporet og stoppet internt i klubben.

- Det er vigtigt at bemærke, at de smittede har været omfattet af vores testregime og protokoller, der har fået opsporet og inddæmmet alle smittespor i den her forbindelse, siger direktør Claus Thomsen.

Han vil derudover ikke kommentere konkret på situationen i den nordjyske klub, hvor de to Vendsyssel-spillere angiveligt ikke har overholdt retningslinjerne efter at have været i Dubai.

- Jeg kan ikke kommentere på Vendsyssel, men alle klubber er jo enige om at operere efter de her protokoller og anbefalinger, der findes. Men det udelukker selvfølgelig ikke, at der kan ske fejl, tilføjer Divisionsforeningens direktør.

Torsdag sendte Divisionsforeningen en opdatering af deres protokoller ud til klubberne. Det indebærer et øget arealkrav samt et nyt afstandskrav på to meter - som tidligere var på én meter - uden for kamp og træning.

- Vi opdaterer hele tiden vores protokoller i forhold til udmeldinger fra myndighederne og situationens tilstand, tilføjer han.

Derudover arbejdes der med at blive klogere på mulige mutationer i de prøver, som Divisionsforeningen indhenter i diverse klubber.

- I første omgang får vi at vide, om der er tale om mutationer. I anden omgang kan vi så vide, hvorvidt der er tale om farlige mutationer eller ej. Det får vi kontrolleret, så vi kan agere i forhold til det, siger Claus Thomsen.

Det menes, at de første tilfælde af det sydafrikanske coronavirus i Danmark kommer fra indrejse fra Dubai - hvor spillerne Søren Henriksen og Mikkel Wohlgemuth rapporteres at have været i januar.

Hos Vendsyssel FF mangler man fortsat at blive klog på potentielle mutationer i de bekræftede smittetilfælde.

- Det kan jeg ikke sige noget om endnu, lyder det fra Vendsyssel-fysioterapeut Mikkel Mølholt.