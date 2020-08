Vendsyssel FF snød Jammerbugt FC i sidste minut

FODBOLD:Vendsyssel FF hentede lørdag en sejr i holdets første testkamp frem mod sæsonen i 1. division (NordicBet Ligaen).

Jammerbugt FC fra 2. division, der er et par uger længere fremme i deres forberedelser, bed godt fra sig, og kampen blev først afgjort i de døende sekunder. Et Vendsyssel-udspark fik lov at blive forvandlet til en friløber til Christoffer Boateng, der sikkert omsatte muligheden.

- Det var en lidt rodet kamp med relativt få målchancer. Jeg er glad for, at vi har små tre uger endnu frem til sæsonstarten, for der er en del relationer, der ikke er på plads, siger cheftræner Lasse Stensgaard, der samtidig har overskud til at rose Jammerbugt FC.

- De så stærke ud og var fysisk på et højt niveau.

Lasse Stensgaard sendte nyerhvervelsen Mikkel Agger i aktion i en halvleg.

- Han var god i presset og havde også et par halve muligheder, hvor der lige manglede det sidste, siger cheftræneren.

Vendsyssel var uden Morten Knudsen og Rene Henriksen, der begge plejer småskader.

Vendsyssel FF spiller næste testkamp tirsdag 1. september ude mod SønderjyskE, mens Jammerbugt FC om en uge sæsondebuterer i 2. division med en hjemmekamp mod Sfb-Oure FA.