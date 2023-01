Vendsyssel FF tester tidligere Premier League-spiller

VRÅ:Vendsyssel FF skal fredag middag i kamp ude mod superligaholdet Viborg FF. Her er der måske et nyt ansigt med hos vendelboerne.

31-årige Jordon Mutch træner nemlig med i klubben lige nu. Måske siger navnet dig ikke det store, men der er tale om en fodboldspiller med et flot CV. Nærlæses meritterne, vil man opdage, at Jordon Mutch har hele 75 Premier League-kampe under bæltet. Størstedelen af disse kampe er spillet for Crystal Palace.

- Måske har vi Jordon med mod Viborg. Det er en spiller, vi ser an lige nu. Han har et flot CV, men han har været en del skadet de seneste år, siger Henrik Pedersen.

Et nærmere kig på Mutchs kamphistorik afslører, at han har været klubløs siden sommerpausen, da han forlod Macarthur FC i den bedste australske fodboldrække.

Ved torsdagens træning i Vrå var den tidligere Premier League-spiller med. Jordon Mutch, der primært gør sig som defensiv midtbanemand, gjorde ikke noget større væsen af sig og ligner umiddelbart en spiller, der er et stykke fra topformen.

Når han alligevel kan komme i betragtning til fredagens træningskamp mod Viborg, så skyldes det blandt andet en række skader til Vendsyssel-spillere.

- Tanken er, at alle skal have minimum 45 minutter. Nu har vi en del skader, så vi har ikke Bizoza, Wessam Abou Ali, Tobias Anker, Thomas Christiansen og Carl Lange med mod Viborg. Det betyder, at vi skifter de fleste spillere efter 45 minutter, og nogle skiftes efter 60 minutter, siger Henrik Pedersen.

Jordon Mutch er ikke eneste nye ansigt til fredagens kamp. Der er minimum to andre nye folk, der skal spille med mod Viborg.

- Christian Wagner er stadig på prøve, og han er med i Viborg. Vi har også Andreas Rise med. Han er en 15 år, men han er den mest spændende spiller, der er i klubbens ungdomsafdeling, så han har trænet lidt med os, siger Henrik Pedersen.

Der er kampstart i Viborg fredag klokken 12.