Vendsyssel FF træner igen: Otte nye ansigter mødte op

FODBOLD:Vendsyssel FF var mandag tilbage på træningsbanen efter to ugers ferie. Nu starter forberedelserne til en ny sæson i 1. division (NordicBet Ligaen) under Lasse Stensgaards ledelse.

Der var en del nye ansigter på banen i Vrå mandag formiddag. Udover de navne, der for længst er offentliggjort (Emil Kobberup, Sander Hyltoft og Anders Bærtelsen) er det også faldet på plads, at man henter 25-årige Tobias Christensen i HB Køge.

Vendelboerne har skrevet kontrakt med midtbanespilleren for den kommende sæson. Han har senest spillet for HB Køge, og tidligere har han optrådt 17 gange for FC Helsingør i Superligaen.

- Han har et rigtig godt blik for spillet, og fylder også godt i presspillet. så jeg tror, vi kan få stor glæde af ham på den offensive midtbane, siger cheftræner Lasse Stensgaard.

Derudover er fire spillere til prøvetræning i denne uge, og det mest prominent er Adnan Mohammad, der står noteret for 48 superligakampe for henholdsvis FC Nordsjælland, FC Helsingør og Lyngby. Han har dog ikke spillet på højt niveau, siden han i efteråret 2019 fik ophævet sin kontrakt i Lyngby.

Vendsyssel FF startede mandag frem mod en ny sæson i NordicBet Ligaen i fodbold. Her Ses Adnan Mohammad (th.) der er til prøvetræning. Foto: Bente Poder

- Vi ved godt, at han ikke er den Adnan, han var. Hverken fysisk eller hvad kampformen angår. Så det er et projekt, men han har jo tidligere vist et højt niveau, og kan vi se nogle glimt af det, så kunne der være perspektiv i at fortsætte et samarbejde med ham, siger Vendsyssels cheftræner.

De tre øvrige prøvespillere er Morten Dyrmose og Steffen Svenningsen (begge senest på kontrakt i SønderjyskE) samt Oliver Carrara (Avarta).

Fire spillere glimtede i øvrigt ved deres fravær på Idrætscenter Vendsyssel ved mandagens træning. Andreas Kaltoft, Emmanuel Ogude, Mikkel Basse og Marcus Solberg har alle kontraktudløb og ser altså umiddelbart ud til at stoppe i klubben.