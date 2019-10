Vendsyssel FF under pres før Kolding-kamp

FODBOLD:To point i de tre seneste kampe batter ikke ret meget i tabellen i NordicBet Ligaen i fodbold for Vendsyssel FF. Derfor er presset forstærket før fredagens udekamp mod Kolding IF. Der er nu et gab på hele ni point op til den enlige oprykningsplads til Superligaen.

- Vi må erkende, at det ser svært ud. Normalt vil et par uafgjorte kampe ikke være nogen katastrofe, men i og med at vi fik en rigtig dårlig sæsonstart, er vi ekstra sårbare overfor udfald, siger sportsdirektør Ole Nielsen.

Udover af Vendsyssel selv skal holde et højere niveau fremadrettet, skal de også håbe på, at topholdene rammer en dårlig stime.

- Vejle, Fredericia og Viborg ser meget stabile ud, så i første omgang skal vi prøve at se, om vi ikke kan hægte os på Kolding, der ligger lige foran os i tabellen.

Der er trukket hårde veksler på en spiller som Tiemoko Konaté i Vendsyssel. Arkivfoto: Torben Hansen

Sydjyderne er fem point bedre end vendelboerne, og det siger alt om vigtigheden af fredagens udekamp.

- Vi skal have løftet niveauet i forhold til de seneste kampe, som dog har været tætte. Men på grund af vores lange skadesliste har vi trukket hårde veksler på nogle få spillere, og det kan man også godt se, forklarer Ole Nielsen.

Vendsyssel FF kan dog ikke tillade sig kun at kigge opad i tabellen. Aktuelt er der blot fire point ned til HB Køge under nedrykningsstregen.

- Det skal vi da tage alvorligt, for der skal ikke så meget til, før man pludselig kan blive en del af det spil, erkender sportsdirektøren.

Til fredagens kamp vender Sebastian Czajkowski tilbage efter en skadespause, men Wessam Abou Ali, Jakob Hjorth, Jeppe Svenningsen, Mikkel Frankoch, Mikkel Wohlgemuth og Marcus Solberg er fortsat på den lange skadesliste.