Vendsyssel FF vil blive i toppen

FODBOLD: Det ser ud til at blive en jævnbyrdig kamp, når Vendsyssel FF søndag får besøg af HB Køge i NordicBet Ligaen.

Med kun et enkelt point til forskel er gæsterne lige i hælene på hjemmeholdet, som ligger nummer tre i den samlede stilling.

- HB Køge er et rigtig godt fodboldhold, og det er et af de hold som helt afgjort vil ende i top seks, det er jeg slet ikke i tvivl om, siger cheftræner Erik Rasmussen.

Efter et par kampe uden sejr er der pres på hjemmeholdet, hvis de fortsat skal kæmpe med om pladserne i toppen.

- Både spillere, ledelse og trænerstab har ambitioner om, at vi bliver hængende i toppen. Vi er meget opmærksomme på at Thisted og Vejle har mulighed for at stikke af fra os, hvis vi ikke kommer ind på vindersporet igen, siger cheftræneren.