Vendsyssel fik klø mod superligareserver

RANDERS:Det lignede på papiret en fin matchning, da Vendsyssel FF i en stærk opstilling skulle møde et Randers FC-hold, der reelt set kun havde to af de normale stamspillere med i startopstillingen.

Det papir, som kampoptakten eventuelt var skrevet på, kunne dog krølles sammen og smides i skraldespanden efter to minutter. Her var Vendsyssel FF nemlig nede med 0-2 mod et Randers-hold, der ikke behøvede at anstrenge sig for at straffe slapt nordjysk forsvarsspil.

Nok var der tale om en majoritet af reserver hos Randers, men de viste sig godt frem i kampens indledning. Efter 12 sekunder scorede Filip Bundgaard til 1-0 for superligaklubben, og under to minutter senere var den gal igen, da Tobias Klysner gjorde det til 2-0.

Da kampuret rundede de otte minutter, havde Tiemoko Konate præsteret Vendsyssels første nærgående forsøg, men det blev Nicolai Brock-Madsen, der scorede kampens tredje mål, da udnyttede helt håbløs opdækning i Vendsyssels venstre forsvarsside.

Stakkels Thomas Christiansen havde ikke lette arbejdsbetingelser. Dels var han placeret i den "forkerte" side, da han normalt er højre back, og dels var der ingen hjælp at hente fra Konate, der var blind passager, når Randers havde bolden. Ikke desto mindre blev det i den grad tydeligt, hvorfor cheftræner Henrik Pedersen har luftet behovet for en ny venstre back.

- Det er fair nok, at folk er trætte. Vi har haft 10 træninger og en kamp den seneste uge, og alle er trætte. Det er fint nok. Men den mentalitet, vi lægger for dagen de første 20 minutter, er rystende ringe. Der er vi slet ikke tilstede i kampen. Vi var bagud 3-0 efter otte minutter. Uanset hvor træt du er, så må der altid være et niveau i det, du går og laver, og det havde vi bare ikke i de første 20 minutter.

- Derefter fik vi arbejdet os ind i kampen, og vores anden halvleg var langt bedre end vores første halvleg. Jeg troede, at vi ville være mere friske, for vi skal være friske, hvis vi skal præstere mod et hold som Randers, der er et tophold i Danmark, siger Henrik Pedersen.

Flere prøvespillere

Henrik Pedersen nævner i en bisætning, at man havde flere prøvespillere med til kampen, og de gjorde det set over en bred kam fint, men ingen af dem brændte for alvor igennem.

Vendsyssel FF havde til mandagens træningskamp indhentet hjælp i form af fire prøvespillere. Fælles for de fire er, at de lige nu deltager i en træningscamp i Kolding, hvor de er samlet med det formål at vise sig frem for danske klubber. Det var samme gruppe spillere, der i lørdags spillede træningskamp mod Jammerbugt FC.

Ramzi Traore havde taget plads ved siden af Mads Greve i midterforsvaret. Han kunne ikke direkte lastes for de mange Randers-scoringer, men det var næppe på de første 45 minutter, at han spillede sig til en aftale i Vendsyssel FF.

Efter pausen kom flere prøvespillere på banen. Blandt andet højrebacken David Koloko, samt midtbanespillerne Jared Gilbey og Oleksandar Snizhko. De gjorde det fint, men umiddelbart ligner de heller ikke svaret på de transferspørgsmål, som stadig er i Vendsyssel.

Randers-reserverne kom på 5-0, inden en anden prøvespiller Jakob Gaardsøe fra AaB gjorde det til 1-5 i kampens sidste minutter.

- Jakob er en ung spændende spiller med masser af fart. Ham kigger vi lidt mere på i den kommende uge, siger Henrik Pedersen.

Næste test for Vendsyssel FF er en træningskamp mod Hobro. Den spilles på lørdag i Hobro klokken 13.