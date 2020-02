Vendsyssel fik ram på Jammerbugt til sidst

FODBOLD:Det var Vendsyssel FF fra 1. division, der trak det længste strå, da 2. divisionsholdet Jammerbugt FC onsdag aften var på besøg til en testkamp i Vrå. Vendsyssel FF vandt 2-0.

Den nordjyske duel faldt ud til Vendsyssels fordel takket være to scoringer i anden halvleg. Først gjorde Emmanuel Ogude det til 1-0, og siden cementerede Christoffer Boateng sejren kort før tid.

- Jeg synes, at det var en typisk træningskamp på en vindblæst bane. Der var meget urytmisk spil og en masse frispark, men jeg er glad for, at vi holdt nullet og selv fik scoret et par stykker, siger Vendsyssel-træner Johnny Mølby

For Jammerbugt FC var det lige omvendt. Bortset fra resultatet var der meget positivt at tage med, mener cheftræner Bo Zinck.

- Jeg er aldrig tilfreds med at tabe, men på mange parametre lykkedes vi med det, vi gerne ville. Især i første halvleg synes jeg, at vi var rigtig gode. Vi fik presset dem højt og skabt nogle chancer. De havde også deres chancer, men generelt var det en velspillet første halvleg på et højt niveau, lyder det fra Bo Zinck, der dog ærgrede sig over, at det ikke holdt hele vejen.

- Vi gav nogle store chancer væk på individuelle fejl, og det skal vi have rettet til, og selv om vi generelt stod distancen fysisk, synes jeg, at vi manglede lidt hårdhed i forbindelse med deres scoringer.

- Vi manglede også noget skarphed på vores chancer. Vi har været skarpe i de første testkampe, men vi må også sige, at modstanden med al respekt var skrappere i dag, siger Jammerbugt-træneren med henvisning til testkampene mod Vejgaard og Skjold Sæby, som hans hold har vundet med henholdsvis 4-0 og 9-2.