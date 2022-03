Vendsyssel fik sejr og luft i bunden

FODBOLD:Mødet mellem Vendsyssel FF og Esbjerg fB blev først og fremmest en kamp om at komme væk fra en forsømt forårsstart for begge hold. Det blev Vendsyssel FF og ikke mindst cheftræner Henrik Pedersen, der kunne juble over tre point efter en kamp, der først og fremmest vil blive husket for det enlige mål.

Lige om lidt begynder forårsopvisningerne i gymnastik. Søndag havde de to hold på Nord Energi Arena deres egen forårsopvisning. Men det var ikke i spring og kolbøtter. Det var i stedet fejlafleveringer, der blev fremvist i stor stil. Alt for mange fejl prægede nemlig forestillingen.

Med jævne mellemrum blev der dog spillet fin fodbold, og det gav enkelte chancer og dødbolde.

Vendsyssels Thomas Oude Kotte kunne med marginalt bedre timing have headet Vendsyssel foran efter 10 minutters spil, da han var fri ved bagerste stolpe på et hjørnespark, men der manglede lige det sidste.

Det kunne siges om mange af aktionerne fra første halvleg. Der var dog chancer i begge ender, som de første 45 minutter skred frem. Det er sjældent, at en højreback løber med overskrifterne, men Zander Hyltoft var stærkt spillende hos VFF. I det hele taget var Vendsyssels højre side stærkt spillende.

Ronnie Schwartz har som få andre i dansk fodbold en næse for, hvor et indlæg kan dumpe ned. Det beviste han, da fangede en nedfaldsbold og spillede bolden skråt bagud til en fremadstormende Jeppe Pedersen, der dog afsluttede lige på Esbjerg-keeper Corey Addai.

Lucas Jensen løb for to mand i første halvleg. Når Vendsyssel havde bolden skulle han skynde sig ud og være kant i det, der var en 4-3-3-formation, mens han også havde defensive pligter, når VFF's 4-4-2-formation, når man ikke havde bolden. Han blev pisket frem af Henrik Pedersen, der konstant var over ham på sidelinjen.

Jensen fik langt om længe belønning for anstrengelserne, da han fem minutter før pausen optimistisk og insisterende jagtede en bold, som 99 ud af 100 gange let afvikles af det forsvarende hold. Denne gang valgte Kevin Conboy og den seneste vestjyske udgave på en parodi af en divisionskeeper, Corey Addai, at klokke godt og grundigt i det. De kunne ikke blive enige om, hvem der skulle snuppe bolden, og så stak Lucas Jensen foden frem og prikkede bolden i mål.

I de efterfølgende minutter var der for alvor kaos-tilstande i EfB-defensiven, der virkede rystet i kølvandet på det enorme kiks. Jeppe Pedersen nåede at få endnu en stor chance, men han sparkede bolden lige over overliggeren på det, der kunne have været et decideret leverstød mod Esbjergs forhåbninger om point denne søndag.

Vendsyssel FF - Esbjerg fB 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Lucas Jensen (40. minut) Vendsyssels hold (4-3-3): Lukas Jonsson - Zander Hyltoft, Tobias Damsgaard (Rune Frantsen, 77. minut), Xandro Schenk, Thomas Oude Kotte - Panagiotis Armenakas (Parfait Bizoza, 86. minut), Jelle van der Heyden (Mikkel Wohlgemuth, 80. minut), Jeppe Pedersen - Lucas Jensen (Anton Søjberg, 80. minut), Ronnie Schwartz, Tiemoko Konate. Advarsler: Seid Korac (27. minut), Panagiotis Armenakas (31. minut), Ronnie Schwartz (50. minut), Thomas Oude Kotte (55. minut), Tobias Damsgaard (72. minut), Tilskuere: 926 VIS MERE

Pausen var god for Vendsyssel, der havde haft visse udfordringer med at få sat presset korrekt i de første 45 minutter. Det var umiddelbart et bedre afstemt VFF-hold, der entrerede banen i anden halvleg.

Kort efter pausen følte Ronnie Schwartz, at han skulle have et straffespark, men dommer Michael Rasmussen var af en anden opfattelse. Han tildelte Schwartz et gult kort for film.

Esbjerg havde ikke samme fysiske overtag, som var tilfældet i perioder af første halvleg. Derfor var det også en omstilling efter et VFF-hjørne, der blev første farlige chance til gæsterne efter pausen.

Den tidligere AaB- og Jammerbugt-spiller Bardhec Bytyqi var kommet på banen, og han fik et frit skud på kanten af feltet, men forsøget gav ikke Lukas Jonsson nævneværdig sved på panden.

Hvor Esbjerg i store dele af første halvleg havde dikteret spillet via et stærkere pres end hjemmeholdet, var det nu Vendsyssel, der virkede i kontrol med kampen. Esbjerg-spillet virkede stort set energi- og ideforladt.

Kun Bardhec Bytyqi virkede for alvor målsøgende. Det var igen dødbolde, som var Esbjergs våben i forsøget på at hive et point med hjem i den vestjyske fiskekutter, der lige nu ligner en grundstødt robåd.

I slutminutterne var Ronnie Schwartz tæt på at gøre det til 2-0, da Corey Addai igen leverede et cirkusnummer af en aktion, og Schwartz var lige ved at stjæle bolden fra den usikre keeper.

Vendsyssel virkede til at være i teten, men et par dødbolde til Esbjerg gav nervøse trækninger hos alle nordjyder på stadion. Emil Holten fik en meget stor chance, da pludselig var helt fri i det lille felt, men han headede lige på Lukas Jonsson. I tillægstiden var Esbjergs hurtige frontløber Mathias Jørgensen ved at slippe fri, men her viste Rune Frantsen stor rutine ved at afværge den farlige situation.

Det lignede i det hele taget det vilde vest i de sidste minutter. Ronnie Schwartz fik en kæmpe chance for at lukke kampen, da han var helt fri foran mål. Skarpheden manglede dog hos den ellers hårdtarbejdende angriber, der bankede bolden over mål.

Efter seks minutters overtid kunne størstedelen af de 926 tilskuere juble over en tiltrængt sejr, der sender Vendsyssel fem point over nedrykningsstregen og blot to point fra top seks.