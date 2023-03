Vendsyssel følte sig snydt af dommeren i nederlag

SILKEBORG:Skuffelsen var til at tage og føle på hos Vendsyssel FF, efter at det med 2-3 søndag mod Sønderjyske blev til det tredje nederlag i forårets første fire kampe.

Vendelboerne fik ellers rejst sig efter en meget skidt første halvleg, og det kunne også have givet point, hvis det ikke havde været for dommer Lasse Læbel Graagaards manglende kendelser, mener Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

- Vi blev snydt for to straffespark i anden halvleg, hvor jeg også synes, at deres islænding (Orri Oskarsson, red.) skulle have haft sit andet gule kort for at hive en af vores spillere ned. Dommeren var dygtig i spillet, hvor han var god til at holde flow i kampen, men i de afgørende situationer synes jeg, at han fik stor indflydelse på resultatet, siger Henrik Pedersen.

Det var indskiftede Lasse Steffensen, der var involveret i de to situationer, hvor Vendsyssel følte sig snydt for straffespark.

- I den ene situation blev jeg trådt over tæerne, og i den anden situation blev jeg sparket over benene. Det var to klokkeklare straffespark, siger Vendsyssel-angriberen.

Derfor fik Vendsyssel intet ud af et ellers godt forsøg på et comeback. Sønderjyske førte helt fortjent 2-0 efter første halvleg, inden Wessam Abou Ali fik reduceret 18 minutter før tid.

Vendsyssel-målmand Marcus Bundgaard begik siden et straffespark, som Emil Frederiksen udnyttede, inden Lasse Steffensen i de døende minutter fik reduceret til slutresultatet.

- I første halvleg blev vi overmatchet på intensitet. Især i de første 20 minutter løb de mere end os og havde mere tempo i både bold og ben. Vi kom rimeligt med, som første halvleg skred frem, men de var samlet set bedst. At vi så igen indkasserede et mål på en dødbold er helt uforståeligt for mig. 2-0-scoringen var en omstilling, hvor vi ikke løb med hjem.

- Vi fik rettet tingene til i pausen, og i anden halvleg var vi klart bedst. Vi tilspillede os flere store chancer, allerede inden vi scorede, og jeg synes, at vi overmatchede dem. At vi gav nogle omstillinger væk kunne ikke undgås, når vi skulle op og jagte, siger Henrik Pedersen.

Det var blandt andet indskiftningen af Lasse Steffensen, der var med til at give Vendsyssel FF et helt andet udtryk. Den store angriber var en evig udfordring for Sønderjyske-forsvaret, og han burde også have scoret før 2-3-reduceringen i overtiden.

- Jeg kan sagtens tage nogle gode ting ud af den her kamp, men jeg ville hellere have haft tre point. Vi skal spille med noget mere intensitet, end vi har gjort i de seneste kampe, hvis vi skal spille med, hvor det er sjovt, siger Lasse Steffensen.

For facit er, at den pointfattige start på foråret betyder, at Vendsyssel FF nu har otte point op til Hvidovre på den oprykningsgivende andenplads. Netop Hvidovre er modstanderen i grundspillets sidste kamp på lørdag.

- Vi skal hverken gøre situationen bedre eller værre, end den er. Nederlaget i Hobro taler for sig selv, men i de to seneste kampe mod Vejle og Sønderjyske har vi i perioder bevist, at vi kan være med.

- Vi skal være dygtigere i nøglesituationerne for, at det giver point. Der er en fantastisk indstilling og kultur på holdet, men vi skal steppe op og spille i alle 95 minutter, ellers får vi ikke point, konstaterer Henrik Pedersen.