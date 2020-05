Vendsyssel forlænger med forsvarsprofil

FODBOLD:Forsvarsspilleren Søren Henriksen er efterhånden blevet synonym med Vendsyssel FF, og samarbejdet fortsætter nu i yderligere et år, efter de to parter er blevet enige om at forlænge kontrakten så den løber til udgangen af den sæson, der slutter i 2021.

Før denne sæson overtog han anførerbindet, og har indtil videre spillet fuld tid i alle klubbens kampe i NordicBet Ligaen.

- Vi er rigtig glade for, at vi kan få Søren med på vores videre tur. Han har vist et godt og stabilt niveau gennem en lang periode, og han kan spille alle pladser i vores bagkæde. Søren er klubbens anfører – en rolle han er vokset meget i - og han har vist, at han kan taget lederskab. Derudover er han et naturligt samlingspunkt både på og uden for banen, og er derfor en rigtig vigtig brik på vores hold, siger sportsdirektør Ole Nielsen.

Søren Henriksen var første gang i Vendsyssel FF fra 2015-2017, inden han i en enkelt sæson tog tilbage til Sjælland. Fra 2018 var han tilbage i Vendsyssel.

Jeg er rigtig glad for at være her, så det gav god mening at forlænge min kontrakt. Vi har egentlig været enige længe om, at det var det, vi skulle gøre, men det har været lidt en mærkelig tid. Men det er rart, at det er på plads nu, så vi kan fortsætte, siger han.