Vendsyssel forlænger med hele ni spillere

FODBOLD:Hele ni spillere har sat deres underskrift på en kortvarig forlængelse med Vendsyssel FF som følge af udskydelsen af fodboldsæsonen frem til slutningen af juli.

Nicolai Flø, Mikkel Basse, Emmanuel Ogude, Andreas Kaltoft, Daniel Christensen, Bradford Jamieson IV og Jelle van der Heyden er alle blevet forlænget til udgangen af juli, og samtidig er klubben blevet enig med AaB omkring lejeaftalerne med Jakob Blåbjerg og Wessam Abou Ali. Disse aftaler forlænges også med en måned.

- Vi er rigtig glade for, vi har forlænget aftalerne med dem alle, og at det er gået så stærkt. De har alle vist enorm velvilje i den her ekstraordinære situation. For os er det et stærkt signal at sende, at vi har en god fasttømret spillertrup, der alle er indstillet på at gøre arbejdet færdigt og har fuld fokus på de sidste 13 kampe i NordicBet Ligaen. Det skal spillerne have en stor tak for, siger sportsdirektør Ole Nielsen.

Vendsyssel FF spiller fredag testkamp mod Randers FC. Næste weekend gør de comeback i NordicBet Ligaen med en hjemmekamp imod Fredericia FC, der pt. ligger treer i landets næstbedste række, hvor Vendsyssel indtager femtepladsen.