Vendsyssel forlænger med profil

VRÅ:Vendsyssel FF fortsætter den gradvise tilpasning af truppen frem mod den kommende sæson. Man har sagt farvel til fem spillere med kontraktudløb, og der er potentielt flere spillere til den liste.

Nu er der imidlertid et af de navne, som man kan strege fra listen over potentielle afgange. Det er anfører Lucas Jensen, der har forlænget sin aftale med vendelboerne, så han også i den kommende sæson er en del af Vendsyssel FF-truppen.

- Lucas betyder rigtig meget for Vendsyssel FF både på og udenfor banen. Han har store kvaliteter inde på banen og har været en stor del af den fine sæson, vi netop har spillet færdigt. Udenfor banen er han også enorm vigtig og har stor andel i den ”nye” og gode kultur vi er ved at få bygget op i klubben. Jeg er derfor meget glad for, at det nu er på plads med en forlængelse, udtaler sportschef Søren Henriksen i en pressemeddelelse.

Den nye kontrakt med Lucas Jensen løber to år, og dermed slutter han sig til Mads Greve, der tidligere på året lavede en lignende forlængelse.

Der er fortsat usikkerhed om Zander Hyltofts og Anton Søjbergs fremtid. Begge spillere har kontraktudløb, men ifølge Nordjyskes oplysninger forhandles der lige nu om forlængelser.