Vendsyssel forstærker offensiven

FODBOLD: Vendsyssel FF har tilføjet en forstærkning på den offensive del af banen, da de har hentet 24-årige Christoffer Boateng på en fri transfer. Boateng spillede i seneste sæson for 1. divisionsklubben Næstved BK.

Christoffer Boateng, der kan spille på begge kanter samt i angrebet, spillede i sidste sæson 34 kampe for Næstved, hvor det blev til syv mål og to assist.

Sportsdirektør Ole Nielsen er glad for, at det lykkedes den nordjyske klub at sikre Boateng.

- Vi har fulgt Christoffer gennem længere tid, og han har været en stor profil - ikke bare for Næstved, men i hele NordicBet Ligaen i den forgangne sæson. Boateng har mange spændende kvaliteter:

- Han har et godt drive med bolden, kan udfordre og så ved han, hvor målet står. Han besidder et stort potentiale, og vi har sikret os ham i skarp konkurrence med andre klubber. Vi er overbeviste om, at Boateng bliver et stort aktiv for os. Desuden kender han ligaen, flere af sine holdkammerater og kommer til at falde nemt ind i truppen,” siger Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Christoffer Boateng er også glad for skiftet og lægger vægt på, at Vendsyssels store interesse i ham var medvirkende til skiftet.

- Vendsyssel FF ville mig rigtig gerne, og jeg følte det var det rigtige valg for mig. Jeg kan bidrage med en masse fart, et godt venstreben og så er jeg god i en-mod-en spillet. Det bliver en hård sæson, fordi der kun er én oprykker. Men det bliver sjovt og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang,” siger Boateng.