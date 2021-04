Vendsyssel-forsvarer tæt på at blive helt: Lukkede øjnene og kunne sparke den ind

FODBOLD:Lasse Steffensen blev smidt på toppen, da Mikkel Agger efter tre kvarters spilletid udgik med en baglårsskade.

Steffensen, der normalvis er midterforsvarer, tog da også ansvaret på sig. Efter 65 minutters spil bragte han nemlig Vendsyssel i front.

- Det er et frispark, der ryger ind i feltet. I første omgang tror jeg, den ryger ud til et målspark, men AB (Anders Bærtelsen, red.) kommer på den og får headet den på tværs ind til mig, og så er jeg egentlig fri, til bare at kunne lukke øjnene og sparke den ind, lyder det fra Vendsyssels eneste målscorer, der fik lidt mere end en halvleg søndag eftermiddag.

Men det var ikke helt nok for Vendsyssel, der hjemme mødte Skive søndag eftermiddag.

Gæsternes Mads Agger gjorde livet surt for vendelboerne, da han udlignede med sin scoring bare otte minutter før slutfløjt.

Om Steffensen i næste rundes hjemmekamp mod Hvidovre har spillet sig frem til en plads i startopstillingen, må tiden vise, men han har i al fald recepten klar, skulle han få chancen.

- Vi skal tage nogle gode ting med fra denne kamp, og så skal vi lægge nogle ekstra procenter på, hvis vi skal slå Hvidovre. De er endnu bedre end Skive, og de er altid svære at spille imod. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få tre point mod dem, siger Lasse Steffensen.