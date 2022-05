Vendsyssel forventer vestjysk stormløb

VRÅ:Der venter Vendsyssel FF en af de sjove kampe, når man søndag sætter kursen mod Esbjerg og et møde med den tidligere så stolte fodboldklub.

- Der bliver knald på. Vi ved der kommer mange folk på stadion, og det er jo sidste chance for Esbjerg i forhold til at redde sig ud af den nuværende nedrykningssituation, så der skal nok blive gang i den, siger Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

- Jeg forventer, at de kommer blæsende fra start. De skal ud og have publikum med, så jeg tror, at vi skal være meget klar på duelspillet og andenboldene. Særligt i de første 20 minutter.

Hvis Vendsyssel skal matche den cocktail skal der lægges kræfter i indsatsen.

- Det kommer til at handle meget om fysisk styrke i den fase af kampen. Vi ved, at Esbjerg kommer med stor fysik, og den skal vi være i stand til at matche, men det tror jeg nu også godt vi kan. For vores eget vedkommende skal vi have puttet noget energi ind i spillet, siger Henrik Pedersen.

Han finder stor tro til kampen i den foregående præstation mod Jammerbugt, som resulterede i en 4-1-sejr.

- Her scorede vi tre mål, som direkte stammer fra vores træningsøvelser, og det er noget, som viser mig, at det vi arbejder med også begynder at vise sig i kampene. Det vil vi gerne have mere af, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel har fortsat forsvarsklippen Xandro Schenk i karantæne til søndagens kamp.