Vendsyssel frigiver Riddersholm før tiden

FODBOLD: Vendsyssel FF har pr. d.d. indgået en aftale med SønderjyskE om at frigive Glen Riddersholm pr. 1. januar 2019.

– Vi har indgået en, efter omstændighederne, tilfredsstillende aftale med SønderjyskE, som kompenserer os på tilfredsstillende vis, hvorfor vi har valgt at fritstille Glen Riddersholm pr. 1. januar 2019, udtaler bestyrelsesformand Jacob Andersen.

Dermed fårSønderjyskE glæde af træneren tre uger før først antaget.

I første omgang blev det ellers meldt ud, at den kommende cheftræner ville tiltræde i klubben 1. februar på grund af Riddersholms job som sportsdirektør i Vendsyssel.

Men de to klubber er blevet enige om, at han kan starte i Sønderjyske allerede 7. januar, hvor spillerne vender tilbage fra juleferie.

- Det lå i kortene, at det ville være bedst for alle parter med en løsning allerede fra nytår, og det glæder mig derfor, at vi og Vendsyssel hurtigt kom overens, så vi kan få glæde af Glen fra den første træningsdag, siger sportschef i Sønderjyske Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

Træner i AGF og FC Midtjylland

Glen Riddersholms seneste cheftrænerjob var i AGF fra 2015 til 2017.

Han blev 22. oktober i år ansat som sportsdirektør i Vendsyssel, men valgte under to måneder senere at tage imod jobbet som cheftræner i Sønderjyske, kort tid efter at Claus Nørgaard havde forladt samme stilling.

Før tiden som cheftræner i AGF stod Glen Riddersholm fra 2011 til 2015 i spidsen for FC Midtjylland, hvor han sluttede af med at vinde det danske mesterskab.