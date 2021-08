Vendsyssel gik ned efter pausen og tabte til tophold

FODBOLD:Halvvejs så det så lyst ud for Vendsyssel FF i fredagens udekamp mod FC Helsingør i Nordicbet Ligaen, men i kampens sidste 45 minutter blev 1-0 forvandlet til 1-3, og dermed fik Vendsyssel FF sæsonens første nederlag.

De fire første spillerunder har givet tre point via tre uafgjorte kampe, mens FC Helsingør efter fredagens comeback stadig har maksimumpoint.

FC Helsingør - Vendsyssel FF 3-1 (0-1) Mål: 0-1 Tiémoko Konaté (9. minut), 1-1 Frederik Bay (53. minut), 2-1 Callum McCowatt (56. minut), 3-1 Elijah Just (66. minut) Dommer: Kasper Madsen Vendsyssels opstilling (4-2-3-1): Lukas Jonsson - Thomas Christiansen, Anders Bærtelsen, Delphin Tshiembe, Thomas Oude Kotte - Jelle van der Heyden (Tobias Christensen, 83. minut), Mikkel Wohlgemuth - Panagiotis Armenakas (Christoffer Boateng, 67. minut), Diego Montiel (Jeppe Pedersen, 67. minut), Tiémoko Konaté - Lasse Steffensen (Terence Baya, 46. minut)

Vendsyssel FF fik en perfekt start, da gæsterne allerede efter ni minutters spil bragte sig foran

Tíemoko Konaté udnyttede en alt for løs tilbagelægning fra Helsingørs Kasper Enghardt til at snuppe bolden og tage den rundt om målmand Kevin Stuhr Ellegaard, og så var det ingen sag for ivorianeren at prikke føringsmålet i nettet.

Efter 23 minutters spil fik Helsingør sin hidtil bedste mulighed efter en god soloaktion fra Liam Jordan, men hans forsøg blev afværget af en stærk fodparade fra Vendsyssel-målmand Lukas Jonsson.

I det 27. minut burde Vendsyssel til gengæld have fordoblet føringen. Lasse Steffensen spillede Panagiotis Armenakas helt fri, men offensivspilleren, der i søndags scorede i sin debut for Vendsyssel, måtte se sit flade spark blive klaret af Kevin Stuhr Ellegaard.

Den store afbrænder kom Vendsyssel til at fortryde kort inde i anden halvleg, da føringen forsvandt på bizar vis.

Et indlæg fra venstre side fra Frederik Bay sejlede hele vejen ind over Lukas Jonsson, og et kort øjeblik senere kom hjemmeholdet også foran, da et indlæg fra Philip Rejnhold fra den modsatte side fandt Callum McCowatt ved den bagerste stolpe, og han kunne pande bolden i nettet bag en i denne omgang sagesløs Vendsyssel-målmand.

Midtvejs i anden halvleg blev ondt blot værre for gæsterne. Helsingør erobrede bolden midt på banen, og så gik det hurtigt. Bolden havnede hos Elijah Just, der efter et par gode træk bankede bolden ind bag Lukas Jonsson, mens Vendsyssel-spillerne blot så passivt til.

Elijah Just fik kort efter muligheden for at øge Helsingørs føring yderligere, men denne gang stod Vendsyssel-målmand Lukas Jonsson i vejen.

10 minutter før tid var Callum McCowatt også nærgående, mens Vendsyssel i anden halvleg omvendt ikke formåede at true Helsingør-målet.

I det 90. minut brændte hjemmeholdet tilmed et noget tvivlsomt tilkendt straffespark begået af indskiftede Ference Baya. Lukas Jonsson parerede forsøget fra Callum McCowatt, men det havde ikke andet end kosmetisk betydning.

Vendsyssel FF skal i kamp igen på torsdag, hvor AC Horsens kommer på besøg i Hjørring.