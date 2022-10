Vendsyssel giver reserverne chancen i pokalkamp

FODBOLD:Vendsyssel FF-træner Henrik Pedersen ryster posen godt og grundigt, når hans hold torsdag aften tager imod superligaholdet Randers FC i tredje runde af pokalturneringen.

Det bliver således med mange nye ansigter i startopstillingen i forhold til det hold, der sidste torsdag besejrede FC Fredericia i Nordicbet Ligaen.

- Vi har indtil videre brugt pokalturneringen til at give spilletid til nogle af dem, der ikke havde spillet så meget i perioden op til kampene, og det bliver det samme denne gang. Samtidigt har vi været tæt på at spille med de samme 11 i flere kampe i træk.

- De, der ikke har fået så mange kampe, men har leveret godt til træning, og når de er kommet ind i kampene, fortjener at få chancen, og her er muligheden for at blive matchet mod et rigtig godt hold, siger Henrik Pedersen.

Med i regnestykket er også, at Vendsyssel på søndag tager imod HB Køge i en meget vigtig kamp i bestræbelserne på at sikre en plads i top-seks og dermed oprykningsspillet.

- Under normale omstændigheder skal man kunne spille både torsdag og søndag, men vi har nogle spillere, der er lidt slidte, fordi de er blevet brugt meget. Så det er en kombination af belastningen, og at vi gerne vil give spilletid til nogle af dem, der ikke har spillet så meget på det sidste, siger Henrik Pedersen.

Bortset fra karantæneramte Ronnie Schwartz og langtidsskadede Diego Montiel har han frit valg til torsdagens kamp, hvor han trods ændringerne ikke kaster håndklædet i ringen på forhånd mod 3F Superligaens øjeblikkelige nummer to.

- Vi spiller altid for at vinde, og alt er muligt i pokalen, men det en næsten perfekt præstation, for jeg har virkelig stor respekt for Randers, der har gjort det rigtig godt.

- Vi bliver udfordret på dødboldene, hvor Randers har absolut topkvalitet i Superligaen. I vores presspil og duelspil kommer vi også til at stå over for et hold, der gør det hurtigere og hårdere, end vi er vant til, og vi bliver testet i spillet på bolden, for den største forskel mellem Superligaen og 1. division er intensiteten. Vi glæder os til testen, siger Henrik Pedersen.

Der er kampstart i Hjørring klokken 18.