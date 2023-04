Vendsyssel gjorde det igen: Tog DM-guld i gyser

BRØNDBY:Hjørringenseren Victor Svendsen tabte begge sine singlekampe ved weekendens Final4 i Brøndby Hallen, men til slut endte han alligevel med at blive helten, der var med til at sikre Vendsyssel Elite Badminton DM-guld for andet år i træk.

Finalekampen mod Team Skælskør-Slagelse udviklede sig til en sand gyser, hvor holdene på skift sejrede, så der stod 4-4 før den niende og afgørende kamp. Dermed var det op til Victor Svendsen at træde til i en herredouble-konstellation med Robin Tabeling.

Vendelboerne var oppe mod de sammenspillede hollændere Ruben Jille og Ties Van Der Lecq, men fra første bold var det tydeligt, at Svendsen og Tabeling var ovenpå. Især Victor Svendsen spillede decideret fremragende i doublen og trak et stort læs i den gyldne sejr på 21-13 og 21-17.

Victor Svendsen spillede en fremragende herredouble i den afgørende kamp. Arkivfoto: Bente Poder

- Det var fandeme fedt at være med i den afgørende sejr. Jeg tror egentlig, jeg altid har haft nogle evner i herredouble, så jeg var glad for at vise det, sagde Victor Svendsen straks efter matchbolden til TV2 Sport.

Vendsyssel - Skælskør-Slagelse 5-4 Badminton, DM-finale

2. mixed double: Cheryl Seinen/Mathias Christiansen - Ties Van Der lecq/Alyssa Tirtosentono 21-12, 21-10

1. mixed double: Robin Tabeling/Debora Jille - Amalie Magelund 15-21, 16-21

2. damesingle: Kirsty Gilmour - Rachael Darragh 21-18, 21-7

1. herresingle: Victor Svendsen - Mark Caljouw 21-16, 14-21, 13-21

1. damedouble: Cheryl Seinen/Debora Jille - Alyssa Tirtosentono/Amalie Magelund 18-21, 19-21

1. damesingle: Beiwen Zhang - Yvonne Li 21-12, 21-11

2. herresingle: Magnus Johannesen - Kalle Koljonen 11-21, 21-14, 12-21

2. herredouble: Zvonimir Durkinjak/Mathias Christiansen - Felix Burestedt/Mark Caljouw 21-16, 21-17

1. herredouble: Victor Svendsen/Robin Tabeling - Ruben Jille/Ties Van Der Lecq 21-13, 21-17 VIS MERE

Inden den afgørende kamp havde Zvonimir Durkinjak og Mathias Christiansen givet Vendsyssel matchbold, og dermed kunne Magnus Johannesen have spille guldet hjem med en sejr over Skælskør-Slagelses finne Kalle Koljonen i 2. herresingle. Den 21-årige nordjyde er markant bedre placeret på verdensranglisten, men han kunne slet ikke få sit spil til at fungere i første sæt, som blev tabt 11-21.

I anden sæt fandt Magnus Johannesen til gengæld frem til sit normale niveau, tog kontrol på kampen og trak stille og roligt fra til en sætsejr på 21-14. I tredje og afgørende sæt kom nordjyden dog helt skævt i gang og var bagud 1-8, og det blev for stort et bjerg at bestige mod rutinerede Koljonen.

I den sidste ende gjorde nederlaget dog ingen forskel for Vendsyssel Elite Badminton, der nu har sat sig tungt på den danske trone i holdbadminton.

- Jeg elsker at vinde med et hold, og det er det her, vi har knoklet for hele sæsonen, lyder det fra Vendsyssel-træner Allan Kolbro Nielsen.