Vendsyssel gjorde en god figur, men tabte igen

HÅNDBOLD:Elitesport Vendsyssel indkasserede lørdag det syvende nederlag i træk i herrernes 1. division i håndbold, men resultatet var dog mere hæderligt, end tilfældet har været de seneste uger.

Vendelboerne tabte således bare med 28-31 til rækkens nummer tre HC Midtjylland og fik dermed rejst sig lidt ovenpå de seks foregående nederlag, der har lydt på 9, 7, 12, 13, 9 og 8 mål.

Hjemmeholdet var særligt i første halvleg helt inde i kampen. To minutter før pausen førte Elitesport Vendsyssel 13-12, inden HC Midtjylland med halvlegens to sidste mål snuppede pauseføringen.

I anden halvleg satte de midtjyske gæster sig tungere på opgøret. Efter syv et halvt minut var føringen øget til 19-14, og derfra var der aldrig spænding om udfaldet igen.

Fire minutter før tid førte HC Midtjylland 31-25, inden Elitesport Vendsyssel fik pyntet lidt på resultatet til sidst. Med otte mål blev Steffan Stollig Elitesport Vendsyssels topscorer.

Elitesport Vendsyssel har nu fire kampe tilbage i denne sæson. Holdet har samlet otte point og har syv point op til Tønder på den 11. plads, der under normale omstændigheder er kravet for at undgå direkte nedrykning. På grund af coronapandemien ligger 2. division dog stille, hvorfor det er uvist, hvad der sker med op- og nedrykning.