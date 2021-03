Vendsyssel Håndbold er rykket ned

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold fik kun en enkelt sæson i kvindernes bedste håndboldrække i denne omgang.

Det er en kendsgerning, efter at det onsdag aften blev til et 25-33-nederlag hjemme i Syvsten til Odense. Dermed er der fortsat tre point op til Skanderborg på næstsidstepladsen med kun to point tilbage at spille om i grundspillet.

Vendsyssel Håndbold - Odense Håndbold 25-33 (12-13) Stillinger undervejs: 3-3, 6-5, 8-9, 9-13, 12-13 (pausestilling), 14-18, 16-20, 18-22, 19-25, 23-29 Mål, Vendsyssel: Mette Brandt Nielsen 6, Christina Pedersen 5, Mette Bejder 3, Sofie Sletskov 3, Pernille Brandenborg 2, Henriette Hansen 2, Steinunn Hansdottir 2, Sara Madsen 1, Sofie Nygaard 1 Topscorer, Odense: Lois Abbingh 10 og Rikke Iversen 6 Udvisninger: Vendsyssel 2, Odense 2 Rødt kort: Mette Brandt Nielsen VIS MERE

Håbet om en overraskende sejr, der kunne holde Vendsyssels overlevelseshåb i live, fik ellers ny næring i slutningen af første halvleg, hvor 9-13 i løbet af fem minutter blev forvandlet til en pauseføring til Odense på bare 13-12, men fra anden halvlegs start satte fynboerne sig tungt på kampen igen. Det blev også dyrt for Vendsyssel, at topscorer Mette Brandt Nielsen fik et rødt kort.

Gæsternes føring blev hurtigt øget til fem mål, og derfra var der aldrig spænding om udfaldet igen.

Vendsyssel Håndbold mangler en udekamp mod Holstebro Håndbold, men den er nu uden betydning.