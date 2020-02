Vendsyssel Håndbold fortsætter stimen: Ottende sejr på stribe

HÅNDBOLD:En tilværelse i landets bedste række kommer tættere og tættere på for Vendsyssel Håndbold, der lørdag sikrede sig den ottende sejr på stribe.

Slutcifrene lød på 28-19, men holdet var blot foran med en enkelt scoring ved pausen.

- For en gangs skyld måtte jeg faktisk give spillerne en ordentlig skideballe i pausen, fordi jeg ikke synes, at vi investerede det, vi skulle som hold. Der blev ikke arbejdet koncentreret nok. Og så viste vi jo efter pausen, hvad vi for alvor kan, når vi arbejder sammen som hold, for vi vinder jo alligevel med ni, siger træner Kent Ballegaard.

- For os handler det jo meget om det mentale. For hver sejr, vi henter, så kommer vi tættere på det drømmeland, der venter på os. Så vi skal selv levere.

efter rivalerne fra Ringkøbing tabte i sidste weekend, så har Vendsyssel nu et forspring på fire point ned til de nærmeste forfølgere og skal dermed tabte to gange i de sidste fire kampe, hvis oprykningen ikke skal blive en realitet.

Forude venter et lokalopgør mod rækkens nummer næstsidst, Sæby HK.

- Og det er selvfølgelig også en kamp, vi skal vinde, siger Kent Ballegaard.