Vendsyssel Håndbold gør sig klar til ligaen: Hvis vi ikke kan klare os i år, er vi ikke dygtige nok

HÅNDBOLD:Ventetiden er endelig forbi for håndboldkvinderne i Vendsyssel Håndbold, der mandag aften mødte ind til den første træning forud for den kommende sæson.

Sæsonen begynder godt nok først for alvor 26. august, når Nykøbing FH kommer på besøg i Drinx Arena i Syvsten, men når man siden marts ikke har fået lov at betræde et halgulv, kan man glæde sig til selv en lang opstartsfase.

- Her i starten bliver min fineste opgave nok at få stoppet træningen i tide, for det kribler helt vildt i pigerne for at komme i gang igen, men vi bliver nødt til at bygge det stille og roligt op, når man ikke har været i hallen så længe. Vores opstart er længere end de fleste af vores konkurrenters, men jeg synes faktisk, at vi er tvunget til at gå i gang nu med tanke på, at vi ikke har været i hallen i fire måneder, siger Vendsyssel-træner Kent Ballegaard.

Da coronavirus i marts satte en stopper for håndboldsæsonen, var Vendsyssel Håndbold 1. divisionshold, men nu vender vendelboerne tilbage som ligahold. Da sæsonen blev indstillet, indtog Vendsyssel Håndbold førstepladsen i 1. division, og det betød, at Dansk Håndbold Forbund uddelte en billet til den bedste række.

Siden fulgte appeller fra blandt andre EH Aalborg, der til gengæld var blevet tvangsnedrykket, men det gav ikke anledning til søvnløse nætter i Vendsyssel.

- Da vi fik beskeden om, at vi var rykket op, var vi jo fyr og flamme. Det gav selvfølgelig en vis uro, at der kom de appeller, men da beslutningen blev stadfæstet første gang, begyndte vi egentlig at rette fokus ind på, at vi havde fået den ligaplads, som vi også syntes, at vi havde fortjent. Vi har ikke været nervøse, men omvendt ved man selvfølgelig aldrig helt, hvilke beslutninger der bliver truffet fra højeste sted, siger Kent Ballegaard.

Skal kunne overleve

Nu er det dog definitivt, at Vendsyssel Håndbold skal spille i den bedste række, og der forventer Kent Ballegaard også, at hans hold er, når sæsonen er slut.

- Det er selvfølgelig altid farligt at sige, men jeg synes ikke, at vi kunne have fundet et bedre år at rykke op i. Vi kan jo se på de andre hold, at de ikke rigtigt forstærker sig, fordi der ikke er de samme penge, som der har været tidligere. For år tilbage skulle man som oprykker være heldig bare for at få point i ligaen, men sådan er det jo ikke længere.

- Hvis vi ikke kan klare os i år, er vi heller ikke dygtige nok til at være i ligaen. Længere er den ikke, siger Kent Ballegaard.

Tilgange i Vendsyssel Håndbold Vendsyssel Håndbold har hentet følgende spillere forud for den kommende sæson: Synna Lien (målmand) Ida Jespersen (stregspiller) Steinunn Hansdóttir (venstre fløj) Mette Brandt Nielsen (bagspiller) Frida Damgaard (bagspiller) VIS MERE

Men på sigt skal nedrykning slet ikke være et tema i Vendsyssel Håndbold.

- I første omgang skal vi selvfølgelig undgå at blive sidst her i den første sæson, men det er jeg også ret sikker på, at vi nok skal klare. Vi skal godt igennem denne første sæson og få bygget på, for i fremtiden har vi planer om, at vi også skal kunne spille med om slutspilspladserne, siger Kent Ballegaard.

Vendsyssel Håndbold er i forhold til sidste sæson forstærket af fem spillere. Kent Ballegaard slår fast, at der ikke kommer flere til, men det burde også være rigeligt til at kunne klare sig i landets bedste række.

- Der er selvfølgelig en lille håndfuld hold, der holder et virkeligt højt niveau, men mod størstedelen af holdene i ligaen har vi en fin chance, og den skal vi selvfølgelig gå efter. Vi skal ikke op for bare at være det tynde øl, lyder det fra Vendsyssel-træneren.