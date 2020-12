Vendsyssel Håndbold henter målsluger - men hun er skadet

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold pakkede juleaften en gave ud til klubbens hårdt trængte ligahold. Her præsenterede den aktuelle bundprop i Bambusa Kvindeligaen en ny spiller i skikkelse af Leonora Demaj, der senest har spillet for SønderjyskE i 1. division.

Gaven kan dog ikke tages i brug foreløbig, for den 23-årige bagspiller blev i foråret ramt af en alvorlig korsbåndsskade.

- Efter et grundigt tjek hos vores fysioterapeut er vi dog helt fortrøstningsfulde i forhold til at få hende tilbage på banen og på 100 procent til den kommende sæson, siger cheftræner Thomas Kjær i en pressemeddelelse.

- Leonora har på trods af sin unge alder været en stor profil i 1. division de sidste mange sæsoner. Hun er en dygtig skytte og en moderne tovejs-spiller med et stort udviklingspotentiale, lyder skudsmålet.

Den 23-årige bagspiller har lavet en aftale med vendelboerne, der træder i kraft fra nytår og gælder for de næste tre et halvt år.

- Jeg har valgt Vendsyssel Håndbold fordi, at de har vist mig den største tiltro. Det betyder utrolig meget, at de vil lave en aftale allerede fra januar og hjælpe mig med at komme godt tilbage fra min korsbåndskade, siger Leonora Demaj.