Vendsyssel Håndbold imponerede igen: Smadrede rækkens nummer tre

HÅNDBOLD:Det ligner efterhånden, at kampen 11. april i Drinx Arena, når Vendsyssel Håndbold tager imod Ringkøbing, bliver en direkte kamp om oprykning til HTH Ligaen.

Lørdag imponerede Vendsyssel igen ved at besejre rækkens nummer tre med hele otte mål. Sejrscifrene ude mod SønderjysKE lød på hele 30-22.

- Og egentlig er det åndssvagt, for jeg er ikke engang helt tilfreds, siger træner Kent Ballegaard.

- Havde vi været skarpe i dag, så havde vi vundet med 15-20 mål. Og det hele handler jo hele tiden om, at vi skal stå bedst muligt til den kamp mod Ringkøbing. Så vi skal arbejde på ikke at have for mange udfald, så vi kan stå skarpt i samtlige 60 minutter. For så er der ingen tvivl om, at det her hold er ligaværdigt, siger han.

Vendsysssel fører rækken med to point ned til Ringkøbing, og hvis de vinder de fire mellemliggende kampe, inden topopgøret i sidste runde, så kan de nøjes med uafgjort mod midtjyderne. Et nederlag vil til gengæld betyde, at det er Ringkøbing, der tager den direkte oprykningsplads.

- For mig er det vigtigste, at vi nu er kommet over to svære opgaver mod Bjerringbro og SønderjyskE uden at tabe point. For der er ingen tvivl om, at Ringkøbing havde håbet, at vi havde dummet os der. Og samtidig bliver man jo enormt stolt over, at holdet kan løse alle udfordringer. SønderjyskE spiller med 7 imod seks de sidste 12 minutter i ren afmagt. Og det løser vi alligevel, siger han.

Nadja Lærke Jensen blev topscorer i Aabenraa med syv fuldtræffere.