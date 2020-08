Vendsyssel Håndbold sygemelder direktør

HÅNDBOLD:Oprykkerne fra Vendsyssel Håndbold kan se frem til deltagelse i Kvindeligaen. Men der er skår i glæden i den vendsysselske kvindehåndboldklub.

Direktør Jan Hansen er nemlig blevet sygemeldt på ubestemt tid. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Jan Hansen har leveret en fantastisk indsats og kæmpet en brav kamp for, at klubben skulle komme i ligaen. Holdet er nu i ligaen, og Jan har sammen med de mange dygtige folk i klubben den største del af æren for, at vi i Vendsyssel Håndbold er nået så langt, som vi er. Men indsatsen har også kostet på helbrede,t og det koster nu en pause fra klubben, udtaler formanden Christian Carlsen.

Bestyrelsen samt partnerkoordinator Søren Homann kommer til at varetage Jan Hansens opgaver.

Kvindeligaen står til at starte sæsonen i næste uge. Vendsyssel Håndbold har første kamp på hjemmebane 26. august. Her møder de Nykøbing Falster.