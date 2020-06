Vendsyssel Håndbold styrker stregpositionen før ligaudfordring

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold har suppleret truppen til den kommende sæson i kvindernes liga med en stregspiller.

25-årige Ida Jespersen er hentet hos Hadsten, hvor hun de senere år har spillet mange kampe i 1. division mod vendelboerne. Aftalen med Vendsyssel gælder for to sæsoner.

- Vi har op til denne sæson ønsket at styrke vores stregposition, og Idas gribeteknik og fysik er på niveau med de bedste herhjemme, siger cheftræner Kent Ballegaard i en pressemeddelelse.

Ida Jespersen har fået sin håndboldopdragelse i Midtjylland og har også tidligere spillet en sæson i Tyskland. Hun kender desuden cheftræner Kent Ballegaard fra deres fælles fortid i Hadsten.

- Jeg glæder mig enormt meget til at skulle tørne ud for Vendsyssel i den kommende sæson. Det er det helt rigtigt hold for mig med de høje ambitioner, et super godt træningsmiljø og en masse dygtige folk omkring holdet, udtaler stregspilleren selv.